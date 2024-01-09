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"سدايا" تدشن مشروع "عيناي" للكشف عن مرض السكري عن طريق الذكاء الاصطناعي

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مدير مركز المعلومات الوطني د. عصام الوقيت
أ أ
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قال مدير مركز المعلومات الوطني د. عصام الوقيت، إنه تم تدشين مشروع "عيناي" للكشف عن مرض السكري عن طريق الذكاء الاصطناعي.اضافة اعلان

مشروع "عيناي" للكشف عن السكري بالذكاء الاصطناعي

وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، أن المشروع تم بالشراكة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وأكد أن دور"سدايا" في مجال الحج هو التمكين التقني لكافة الجهات المعنية لضمان تدفق البيانات بالشكل السليم لتسهيل خدمة ضيوف الرحمن، مبينًا أن أئتمنة الخدمات تسهم في الحد من عشوائية البيانات.

أتمتة الخدمات تسهم في الحد من عشوائية البيانات

وأضاف أنه المركز يقوم بتقدم الخدمات من خلال الربط الشبكي والتقني مع كافة الجهات في المملكة، خاصة في مجال الحج من خلال تقديم خدمات أنظمة الحدود والمسافرين وتدفق البيانات بالشكل السليم وترابط الأنظمة التقنية مع بعضها البعض.


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