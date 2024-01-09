"سدايا" تدشن مشروع "عيناي" للكشف عن مرض السكري عن طريق الذكاء الاصطناعي

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قال
مدير مركز المعلومات الوطني د. عصام الوقيت، إنه تم تدشين مشروع "عيناي"
للكشف عن مرض السكري عن طريق الذكاء الاصطناعي.
مشروع
"عيناي" للكشف عن السكري بالذكاء الاصطناعيوأوضح
خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، أن المشروع تم بالشراكة مع
مستشفى الملك فيصل التخصصي.
فيديو | بالشراكة مع مستشفى التخصصي..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 9, 2024
دشنا مشروع "عيناي" للكشف عن مرض السكري عن طريق الذكاء الاصطناعي#مؤتمر_ومعرض_خدمات_الحج_والعمرة#الإخبارية pic.twitter.com/Gdq6c1FZjT
وأكد أن دور"سدايا" في مجال الحج هو التمكين التقني لكافة الجهات المعنية لضمان تدفق البيانات بالشكل السليم لتسهيل خدمة ضيوف الرحمن، مبينًا أن أئتمنة الخدمات تسهم في الحد من عشوائية البيانات.
أتمتة الخدمات تسهم في الحد من عشوائية البياناتوأضاف
أنه المركز يقوم بتقدم الخدمات من خلال الربط الشبكي والتقني مع كافة الجهات في
المملكة، خاصة في مجال الحج من خلال تقديم خدمات أنظمة الحدود والمسافرين وتدفق
البيانات بالشكل السليم وترابط الأنظمة التقنية مع بعضها البعض.
فيديو | د. عصام الوقيت مدير مركز المعلومات الوطني: دور" سدايا" في مجال الحج هو التمكين التقني لكافة الجهات المعنية لضمان تدفق البيانات بالشكل السليم لتسهيل خدمة ضيوف الرحمن #مؤتمر_ومعرض_خدمات_الحج_والعمرة#الإخبارية pic.twitter.com/TI0JHm86eP— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 9, 2024