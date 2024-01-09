"سدايا" تدشن مشروع "عيناي" للكشف عن مرض السكري عن طريق الذكاء الاصطناعي

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قال مدير مركز المعلومات الوطني د. عصام الوقيت، إنه تم تدشين مشروع "عيناي" للكشف عن مرض السكري عن طريق الذكاء الاصطناعي. اضافة اعلان





مشروع "عيناي" للكشف عن السكري بالذكاء الاصطناعي







دشنا مشروع "عيناي" للكشف عن مرض السكري عن طريق الذكاء الاصطناعيpic.twitter.com/Gdq6c1FZjT #الإخبارية فيديو | بالشراكة مع مستشفى التخصصي..دشنا مشروع "عيناي" للكشف عن مرض السكري عن طريق الذكاء الاصطناعي #مؤتمر_ومعرض_خدمات_الحج_والعمرة January 9, 2024

أتمتة الخدمات تسهم في الحد من عشوائية البيانات



pic.twitter.com/TI0JHm86eP #الإخبارية فيديو | د. عصام الوقيت مدير مركز المعلومات الوطني: دور" سدايا" في مجال الحج هو التمكين التقني لكافة الجهات المعنية لضمان تدفق البيانات بالشكل السليم لتسهيل خدمة ضيوف الرحمن #مؤتمر_ومعرض_خدمات_الحج_والعمرة January 9, 2024

وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، أن المشروع تم بالشراكة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي.وأكد أن دور"سدايا" في مجال الحج هو التمكين التقني لكافة الجهات المعنية لضمان تدفق البيانات بالشكل السليم لتسهيل خدمة ضيوف الرحمن، مبينًا أن أئتمنة الخدمات تسهم في الحد من عشوائية البيانات.وأضاف أنه المركز يقوم بتقدم الخدمات من خلال الربط الشبكي والتقني مع كافة الجهات في المملكة، خاصة في مجال الحج من خلال تقديم خدمات أنظمة الحدود والمسافرين وتدفق البيانات بالشكل السليم وترابط الأنظمة التقنية مع بعضها البعض.