سجلات نشاط تصميم البرمجيات الخاصة تنمو بنسبة 12% خلال الربع الثالث 2023

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كشفت وزارة التجارة في نشرتها الربعية لقطاع الأعمال في الربع الثالث 2023، عن نمو 12% في السجلات التجارية القائمة لنشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة بنهاية الربع الثالث 2023. اضافة اعلان

وتضمنت النشرة تفصيلاً للسجلات التجارية لنشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة.





9072 سجلاً تجارياً





1884 سجلا في مكة المكرمة





نشاط مراكز الرعاية عن بعد





أعلى 5 مناطق في السجلات التجارية



وبلغت 9,072 سجلاً تجارياً بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة مع 8,070 سجلاً تجارياً بنهاية الربع المماثل من العام 2022.وتصدرت منطقة الرياض أعلى 5 مناطق في السجلات التجارية القائمة لنشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة بواقع 5,500 سجل تجاري.وتأتي منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بواقع 1,884 سجلاً تجارياً، ثم المنطقة الشرقية 998 سجلاً تجارياً، ومنطقة المدينة المنورة بواقع 225 سجلاً تجارياً، ثم منطقة القصيم بواقع 151 سجلاً تجارياً.وكانت وزارة التجارة قد كشفت أيضا في نشرتها الربعية لقطاع الأعمال في الربع الثالث 2023، عن نمو 12% في السجلات التجارية القائمة لنشاط مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي.وتضمنت النشرة تفصيلا للسجلات التجارية لنشاط مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي، حيث بلغت 757 سجل تجاري بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة مع 568 سجل تجاري بنهاية 2022وتصدرت منطقة الرياض أعلى 5 مناطق في السجلات التجارية القائمة مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي بواقع 404 سجل تجاري، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 190 سجل تجاري، ثم المنطقة الشرقية 66 سجل تجاري، ومنطقة المدينة المنورة بواقع 29 سجل تجاري، ثم منطقة القصيم بواقع 15 سجل تجاري.