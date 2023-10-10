سجلات نشاط تصميم البرمجيات الخاصة تنمو بنسبة 12% خلال الربع الثالث 2023

أ أ
كشفت وزارة التجارة في نشرتها الربعية لقطاع الأعمال في الربع الثالث 2023،
عن نمو 12% في السجلات التجارية القائمة لنشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة
بنهاية الربع الثالث 2023.
وتضمنت النشرة تفصيلاً للسجلات التجارية لنشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة.
وبلغت 9,072 سجلاً تجارياً بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة مع 8,070
سجلاً تجارياً بنهاية الربع المماثل من العام 2022.
9072 سجلاً تجارياً
وتصدرت منطقة الرياض أعلى 5 مناطق في السجلات التجارية القائمة لنشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة بواقع 5,500 سجل تجاري.
وتأتي منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بواقع 1,884 سجلاً تجارياً، ثم
المنطقة الشرقية 998 سجلاً تجارياً، ومنطقة المدينة المنورة بواقع 225 سجلاً
تجارياً، ثم منطقة القصيم بواقع 151 سجلاً تجارياً.
1884 سجلا في مكة المكرمة
وكانت وزارة التجارة قد كشفت أيضا في نشرتها الربعية لقطاع الأعمال في
الربع الثالث 2023، عن نمو 12% في السجلات التجارية القائمة لنشاط مراكز الرعاية
عن بعد والطب الاتصالي.
نشاط مراكز الرعاية عن بعد
وتضمنت النشرة تفصيلا للسجلات التجارية لنشاط مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي، حيث بلغت 757 سجل تجاري بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة مع 568 سجل تجاري بنهاية 2022