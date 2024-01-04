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سامسونج تكشف عن 3 إصدارات من جالاكسي إس 24 في هذا التاريخ

جالاكسي غس
سامسونج "جلاكسي إس24"
أ أ
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تطلق شركة "سامسونج" في 17 يناير الجاري، سلسلة جالاكسي إس24 الجديدة، مُعلنة عن بداية متميزة لعام التكنولوجيا في 2024.

سامسونج تطلق سلسلة جالاكسي الجديدة خلال أيام

ويأتي هذا الإطلاق في ظل تحول إستراتيجي لـ"سامسونج"، إذ تخلت عن الكشف عن منتجاتها في المعارض الكبرى لصالح إقامة حدثها الخاص "Unpacked".
يتزامن هذا الحدث مع ختام معرض "سي إي إس"، ما يعني أن "سامسونج" ترغب في استقطاب الانتباه بشكل كامل نحو منتجاتها المتميزة.

إطلاق 3 إصدارات من جالاكسي

الحدث المنتظر سيكشف عن ثلاثة إصدارات من جالاكسي إس24، وهي إس24، إس24+، وإس24 ألترا. وتشير التسريبات إلى أن التصميم لن يختلف كثيراً عن الجيل السابق.
تحتوي الإصدارات الأصغر على ثلاث كاميرات خلفية، بينما يتميز الألترا بأربع كاميرات ومستشعر بدقة 200 ميجابكسل، ما يعزز قدراته في التصوير الفوتوجرافي.

السمات الرئيسة لجالاكسي في "إس 24 إلترا"

ويحتفظ "إس24 ألترا" بالسمات الرئيسة لسلسلة جالاكسي نوت مع حوافه المربعة ودعمه لقلم «إس بين»، ما يجعله الخيار المفضل للمحترفين وعشاق الإنتاجية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك شائعات حول نسخة تيتانيوم تضيف لمسة فخامة ومتانة للجهاز.

الهواتف المزدة بشريحة سنابدراغون

وتعد الشركة بأن تكون هذه السلسلة واحدة من أولى الهواتف المزودة بشريحة سنابدراغون 8 جين 3 من كوالكوم، ما يعد بأداء محسن وكفاءة في استهلاك الطاقة.
وتشير التسريبات إلى أن الأسعار قد تكون أكثر تنافسية، خاصة في أوروبا، ما يعطي الأمل للمستهلكين بأن يتمكنوا من الحصول على أحدث التقنيات بسعر معقول.

البث المباشر للحدث عبر موقع الشركة

سيكون بإمكان المهتمين حول العالم متابعة الحدث عبر البث المباشر في موقع الشركة أو عن طريق صفحتها في "يوتيوب".
تقدم "سامسونج" عرضاً خاصاً بخصم 50 دولاراً على الحجوزات المسبقة حسب التسريبات.

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