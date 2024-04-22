سارع الآن.. قرب انتهاء موعد التسجيل بالصف الأول الابتدائي 1446

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يُغلق التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1446هـ بالمدارس الحكومية، وذلك في 1/5/2024م / 22/10/1445هـ.





التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الحكومية



التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الأهلية والعالمية



التسجيل في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية



التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الأهلية والعالمية



التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم



التسجيل عبر نظام نور



التسجيل الإلكتروني



خطوات التسجيل للصف الأول الابتدائي عبر نظام نور

