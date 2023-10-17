سائق رفض الخروج بعد انتهاء تأشيرته.. ما الحل؟

سائق رفض السفر: اضافة اعلان



السجن والغرامة المالية والترحيل



تحذير مهم لجميع المواطنين والمقيمين



ضرورة الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل



تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن رفض سائق للسفر رغم وجود تأشيرة خروج نهائي.وقال أحد المستفيدين: "عندي سواق رفض يسافر رغم إني مسوية له خروج نهائي وش الحل معه؟".وردا على ذلك، قالت الجوازات: "في حال منح المقيم تأشيرة خروج نهائي من مسؤولية صاحب العمل متابعة مغادرته وعدم الإكتفاء بمنح التأشيرة فقط وفي حال عدم معرفة مقرًا له يرجى إلغاء التأشيرة وتسجيل بلاغ تغيب".في وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للجوازات، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 15.130 قرارًا إداريًا خلال شهر ربيع الأول 1445هـ.وأوضحت أن القرارات صدرت بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، وبالرقم "999" في بقية مناطق المملكة.