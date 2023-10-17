سائق رفض الخروج بعد انتهاء تأشيرته.. ما الحل؟

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تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن رفض سائق للسفر رغم وجود تأشيرة خروج نهائي.
سائق رفض السفر:
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وقال أحد المستفيدين: "عندي سواق رفض يسافر رغم إني مسوية له خروج نهائي وش الحل معه؟".
وردا على ذلك، قالت الجوازات: "في حال منح المقيم تأشيرة خروج نهائي من مسؤولية صاحب العمل متابعة مغادرته وعدم الإكتفاء بمنح التأشيرة فقط وفي حال عدم معرفة مقرًا له يرجى إلغاء التأشيرة وتسجيل بلاغ تغيب".
السجن والغرامة المالية والترحيل
في وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للجوازات، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 15.130 قرارًا إداريًا خلال شهر ربيع الأول 1445هـ.
وأوضحت أن القرارات صدرت بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.