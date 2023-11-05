زيادة الإقبال على السيارات الصغيرة بسبب "المقابل المالي"

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أكد مختصون ومستثمرون في تجارة السيارات أن السيارات الصغيرة والمتوسطة التي تقل عن 6 سلندر تقود سوق الطلب على السيارات الجديدة والمستعملة. اضافة اعلان





ارتفاع نسب انبعاث العوادم





توقع إجراءات جديدة لحماية البيئة





تراجع الطلب على السيارات سعة 6 و8 سلندر





استهلاك الوقود وزيت المحرك



وذلك بعد فرض الدولة للمقابل المالي على السيارات التي تزيد عن 4 سلندر نتيجة ارتفاع استهلاكها للطاقة وارتفاع نسب انبعاثاتها للعوادم المؤثرة على البيئة.مشيرين إلى أنه على الرغم من الأثر المالي لقرار الدولة ليس كبيرًا على أساس سنوي، إلا أن تأثيراته النفسية كبيرة نسبيًا وأدت إلى انخفاضات ملفتة خاصة في السيارات الحديثة المستعملة.خاصة مع توقع إجراءات أخرى جديدة لحماية البيئة ودعم استخدام السيارات الكهربائية والهجينة، في إطار مشروع الرؤية الوطنية الكبير «السعودية الخضراء".وأفاد عضو لجنة السيارات بغرفة الشرقية السابق يوسف الناصر بأنه على العكس مما يرى البعض من أن التأثير لم يكن كبيرًا، فإن التأثير النفسي كان أكبر في الطلب على السيارات.وقد تراجع الطلب على السيارات القديمة نسبيًا من سعة 8 و6 سلندرات وخاصة الأمريكية، ما جعلنا كتجار للسيارات المستخدمة نقلل من استيرادها.ولفت خبير صناعة وأنظمة السيارات، ناصر الخالدي، أنه بالرغم من التأثير المحدود بشكل عام لأثر المقابل المالي، إلا أن التوجه أصبح نحو السيارات الأقل انبعاثًا واستهلاكًا من فئة 4 سلندرات.نتيجة قلة استهلاكها للوقود وزيت المحرك الذي أصبح في الأنواع الجديدة منها والتي يمكن أن يبقى زيت المحرك بها من 25 ألف كيلو إلى 30 ألف كيلو متر قبل استبداله.متوقعًا أن تتخذ الدولة إجراءات بخصوص سيارات الديزل الملوثة للبيئة وخصوصا بعد قيام بعض المستخدمين بإزالة أنظمة حماية البيئة من هذه السيارات بدعوى أنها تثبط عزم السيارة.