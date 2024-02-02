زيادة استثنائية.. تسجيل أكثر من 100 ألف طالب في "موهبة" (فيديو)

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أعلن مدير إدارة التعرف على الموهوبين والتسجيل في مؤسسة "موهبة"، فهد التميمي، أن عدد الطلاب المسجلين لهذا العام في برامج المؤسسة، بلغ 103 آلاف.
عدد استثنائي للمسجلين في موهبةوقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن هذا العدد من المشاركين في المقياس هو عدد استثنائي مقارنة بالعام الماضي، حيث لم يتجاوز 60 ألف طالب.
وأضاف التميمي أن الزيادة بلغت نسبة 72 في المئة، وهو ما يتوافق مع التسجيل في جميع برامج "موهبة" التي تقدمها هذا العام.
وعزا الإقبال المتزايد من جانب الطلاب على التسجيل إلى زيادة الوعي المجتمعي في أهمية رعاية الموهوبين، وهو أحد أهم أسباب نجاح الاكتشاف.
الأسرة هي الحاضن للطالب الموهوبوأوضح التميمي أن الأسرة هي الحاضن الأول للطالب الموهوب، وهذا ما اتفقت عليه جميع المدارس التربوية في مجال رعاية الموهوبين.
وقال إن هذا يدل على حجم ما تملكه من مواهب متميزة أثبتت قدرتها على مستوى العالم، المملكة تحقق أكثر من 500 ميدالية وشهادات تقدير في الأولمبيادات العالمية، وأكثر من 100 جائزة في مسابقة المعرض الدولي للعلوم والهندسة.
فيديو | زيادة استثنائية بـ 72% في عدد الطلبة المشاركين في "موهبة"..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 2, 2024
مدير إدارة التعرف على الموهوبين والتسجيل في موهبة فهد التميمي: 103 آلاف طالب مسجل لهذا العام في برامج المؤسسة، وهو عدد استثنائي مقارنة بالعام الماضي #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/NRW2dCmhBC