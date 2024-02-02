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زيادة استثنائية.. تسجيل أكثر من 100 ألف طالب في "موهبة" (فيديو)

موهبة
مؤسسة موهبة
أ أ
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أعلن مدير إدارة التعرف على الموهوبين والتسجيل في مؤسسة "موهبة"، فهد التميمي، أن عدد الطلاب المسجلين لهذا العام في برامج المؤسسة، بلغ 103 آلاف.اضافة اعلان

عدد استثنائي للمسجلين في موهبة

وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن هذا العدد من المشاركين في المقياس هو عدد استثنائي مقارنة بالعام الماضي، حيث لم يتجاوز 60 ألف طالب. 
وأضاف التميمي أن الزيادة بلغت نسبة 72 في المئة، وهو ما يتوافق مع التسجيل في جميع برامج "موهبة" التي تقدمها هذا العام.
وعزا الإقبال المتزايد من جانب الطلاب على التسجيل إلى زيادة الوعي المجتمعي في أهمية رعاية الموهوبين، وهو أحد أهم أسباب نجاح الاكتشاف.

الأسرة هي الحاضن للطالب الموهوب

وأوضح التميمي أن الأسرة هي الحاضن الأول للطالب الموهوب، وهذا ما اتفقت عليه جميع المدارس التربوية في مجال رعاية الموهوبين. 
وقال إن هذا يدل على حجم ما تملكه من مواهب متميزة أثبتت قدرتها على مستوى العالم، المملكة تحقق أكثر من 500 ميدالية وشهادات تقدير في الأولمبيادات العالمية، وأكثر من 100 جائزة في مسابقة المعرض الدولي للعلوم والهندسة.


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