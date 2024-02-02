زيادة استثنائية.. تسجيل أكثر من 100 ألف طالب في "موهبة" (فيديو)

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أعلن مدير إدارة التعرف على الموهوبين والتسجيل في مؤسسة "موهبة"، فهد التميمي، أن عدد الطلاب المسجلين لهذا العام في برامج المؤسسة، بلغ 103 آلاف. اضافة اعلان





عدد استثنائي للمسجلين في موهبة



الأسرة هي الحاضن للطالب الموهوب







مدير إدارة التعرف على الموهوبين والتسجيل في موهبة فهد التميمي: 103 آلاف طالب مسجل لهذا العام في برامج المؤسسة، وهو عدد استثنائي مقارنة بالعام الماضي pic.twitter.com/NRW2dCmhBC #الإخبارية فيديو | زيادة استثنائية بـ 72% في عدد الطلبة المشاركين في "موهبة"..مدير إدارة التعرف على الموهوبين والتسجيل في موهبة فهد التميمي: 103 آلاف طالب مسجل لهذا العام في برامج المؤسسة، وهو عدد استثنائي مقارنة بالعام الماضي #برنامج_120 February 2, 2024

وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن هذا العدد من المشاركين في المقياس هو عدد استثنائي مقارنة بالعام الماضي، حيث لم يتجاوز 60 ألف طالب.وأضاف التميمي أن الزيادة بلغت نسبة 72 في المئة، وهو ما يتوافق مع التسجيل في جميع برامج "موهبة" التي تقدمها هذا العام.وعزا الإقبال المتزايد من جانب الطلاب على التسجيل إلى زيادة الوعي المجتمعي في أهمية رعاية الموهوبين، وهو أحد أهم أسباب نجاح الاكتشاف.وأوضح التميمي أن الأسرة هي الحاضن الأول للطالب الموهوب، وهذا ما اتفقت عليه جميع المدارس التربوية في مجال رعاية الموهوبين.وقال إن هذا يدل على حجم ما تملكه من مواهب متميزة أثبتت قدرتها على مستوى العالم، المملكة تحقق أكثر من 500 ميدالية وشهادات تقدير في الأولمبيادات العالمية، وأكثر من 100 جائزة في مسابقة المعرض الدولي للعلوم والهندسة.