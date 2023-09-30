زلزال يضرب إيران بقوة 4.4 ريختر.. ماذا عن الخسائر البشرية؟

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ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر, أمس مدينتي قاضي وشوقان في محافظة خراسان الشمالية شمال شرقي إيران.





زلزال يضرب إيران:

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زلزال الأردن:

زلزال مصر:

زلزال تونس

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن مركز الزلزال وقع عند نقطة التقاء خطي الطول الشرقي 56. 71 والعرض الشمالي 37.36 درجة.وأوضح مركز رصد الزلازل أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية جراء الزلزال.وقبل أيام تعرضت 3 دول عربية لزلازل متتالية بعد زلزال المغرب الذي خلف آلاف القتلى والجرحى والمفقودين، حيث شهدت الدول الثلاثة هزات متتالية مختلفة القوى.ففي الأردن، أفاد مرصد الزلازل الأردني، بأن زلزالا بقوة 2.7ML على مقياس ريختر ضرب منطقة وادي عربة جنوبي الأردن.وأوضح المرصد - في بيان له - أنه تم تسجيل الزلزال على عمق 2.3km.وفي مصر، كشفت وسائل إعلام مصرية وليبية، ، عن حدوث هزة أرضية بقوة 4.53 درجة على مقياس ريختر غرب مصر، كما ضربت سواحل منطقة طبرق شرق ليبيا.وفي تونس، كشف المعهد الوطني للأرصاد الجوية إن زلزالا بقوة 3.8 درجة ضرب مدينتي سوسة والمنستير الساحليتين.وأوضح حينها أنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين أو حدوث أضرار.