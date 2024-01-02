الثلاثاء، 20 جمادى الثانية 1445 ، 02 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

زلزال اليابان.. ارتفاع عدد الضحايا لـ 48 قتيلاً إثر 155 هزة أرضية

RTYRY
زلزال اليابان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إيشيكاوا إلى 48 قتيلاً.

اضافة اعلان

ارتفاع عدد الضحايا إلى 48 قتيلًا

وقالت السلطات اليابانية إن حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب اليابان في أول أيام العام الجديد ارتفع إلى 48 قتيلا، مع إرسال الآلاف من أفراد الجيش ورجال الإطفاء ورجال الشرطة من أنحاء البلاد إلى المنطقة الأكثر تضررًا في شبه جزيرة نوتو النائية نسبيًا في مقاطعة إيشيكاوا.


تحذير من موجات تسونامي

وقع الزلزال الذي أشارت التقارير الأولية إلى أن قوته 7.6 درجة بعد ظهر الاثنين، مما دفع سكانا في بعض المناطق الساحلية إلى الفرار لمناطق مرتفعة، بينما ضربت أمواج تسونامي الساحل الغربي لليابان وجرفت بعض السيارات والمنازل في البحر.

اليابان تتعرض لـ155 زلزالًا منذ أمس

وتعرض وسط اليابان لـ155 زلزالاً بين الساعة 16,00 الاثنين والساعة 09,00 الثلاثاء، ومعظم هذه الزلازل تجاوزت قوتها 3 درجات.
 وصباح اليوم، شعر السكان بست هزات قوية، وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من احتمال حدوث أمواج تسونامي يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، لكنها عادت لتخفض هذا التوقع إلى ثلاثة أمتار.

انقطاع الكهرباء عن حوالى 33.500 منزل

وانقطعت الكهرباء عن حوالى 33.500 منزل في مقاطعات إيشيكاوا وتوياما ونيجاتا، وكلها تقع على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو في اليابان.
كما تم إغلاق بعض الطرق الرئيسة في محيط مركز الزلازل، وعلقت رحلات قطار شينكانسن السريع بين طوكيو ومركز الزلزال في منطقة نوتو.

اقرأ أيضا

"التعليم" تضع شروط لمّ شمل المعلمين والمعلمات

"الحصيني" يُحذر من طقس 5 أيام قادمة: برد وصقيع ورياح قطبية وأمطار بهذه المناطق

عاجل.. توقعات طقس اليوم: أمطار وسيول وضباب على الرياض ومكة ومعظم المناطق

عاجل.. العقيل يوضح أكثر الأشهر برودة وزيادة في فرص هطول الأمطار 2024 (فيديو)

عاجل.. كميات بالأطنان.. مداهمة مفاجئة لمصنع في جنوب جدة به مادة ممنوعة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

2024-01-01_17-26-20 6:01 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. تنبيه من سفارة المملكة لمواطنيها بعد زلزال اليابان المدمر

اقرأ أيضا

هيئة تقويم التعليم
2:06 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

لمواكبة سوق العمل.. تطوير مهارات ومعارف جميع البرامج الجامعية

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:41 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

مواقيت الصلاة الثلاثاء 20 جمادى الآخرة.. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون الفجر

العمل عن بعد - لاب توب - كمبيوتر
1:04 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

30 فرصة وظيفية في برنامج العمل عن بعد .. التخصصات وطريقة التقديم

أمطار المدينة
1:01 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. إنذارات من الأرصاد لأهالي 4 مناطق: أمطار وصواعق رعدية تستمر لساعات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

رواتب المواطنين
12:14 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. الكشف عن موعد صرف الدفعة 74 من حساب المواطن

كن قدوة لأطفالك
11:45 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

أهم 8 أهداف تحققها لنفسك وأبنائك في العام الجديد

2128976_0
11:13 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. براتب 7 آلاف ريال.. رابط وخطوات الحصول على وظيفة في "الصحة"

المدارس1
10:04 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. لأول مرة إجازة مطولة لمنتصف الفصل الدراسي الثاني

أهم 10
9:59 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أهلية حساب المواطن وشروط لمّ شمل المعلمين والمعلمات

الطماطم
9:06 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. ارتفاع كبير في أسعار الطماطم بـ جدة