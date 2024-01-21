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"ريف السعودية": ترقيم أكثر من نصف مليون رأس من المواشي

مواشي
أرشيفية
أ أ
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كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، عن وصول إجمالي أعداد الإبل والماشية التي تم ترقيمها وتسجيلها إلكترونيًا، إلى أكثر من (560) ألف رأس، منذ إطلاق حملة "رقّمها" في أواخر ديسمبر الماضي.اضافة اعلان

برنامج ريف السعودي

وكان برنامج "ريف السعودية" بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد أطلق حملة إعلامية تحت عنوان "رقّمها"؛ للتوعية بأهمية ترقيم قطاع الماشية في المملكة، والمساهمة في حوكمة قطاع الثروة الحيوانية وتوفير قاعدة بيانات متكاملة له، إلى جانب تسهيل إجراءات بيع، ونقل ملكية الماشية والإبل.
وأوضح البرنامج أن الحملة وجدت تجاوبًا واسعًا من قِبل ملّاك الإبل والماشية، الذين استفادوا من الخدمات المقدّمة للحيوانات التي تم ترقيمها؛ حيث بلغ عدد مُلّاك الإبل المستفيدين (1549) مستفيدًا.

إجمالي الإبل المرقمة

فيما وصل إجمالي أعداد إبلهم المرقّمة إلى (33,081) رأسًا، كما بلغ عدد مُلّاك الماشية الذين قاموا بترقيم مواشيهم (3400) مالك، بينما بلغ إجمالي أعداد الماشية المرقّمة (527,100) رأس؛ من بينها (474,700) من الأمهات والفحول، و (52,400) للتسمين.
يُشار إلى أن عملية الترقيم تتم عن طريق تخصيص رقم لكل حيوان، يكون مسجّلًا على شريحة إلكترونية تُزرع تحت جلد الحيوان، أو شارة ترقيم توضع على أذنه، وتحتوي على بيانات المالك، ومعلومات الحيوان، ويتم حفظ الرقم في قاعدة بيانات خاصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

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