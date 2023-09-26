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رياح متربة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولًا على مكة والمدينة و3 مناطق

أمطار المملكة 6
أمطار رعدية وسيول على 5 مناطق
أ أ
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.اضافة اعلان

أمطار وسيول وبرد على 5 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر ويصل إلى أعلى من مترين ونصف، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
 وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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