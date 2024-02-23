رياح شديدة على الحناكية والمهد تستمر حتى هذا الموعد

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نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم – بمشيئة الله – من رياح شديدة تشمل تأثيراتها شبه انعدام في الرؤية الأفقية وارتفاعا في الأمواج ورياح تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كم / ساعة، على الحناكية والمهد.

وبين المركز أن الحالة تبداء الساعة الـ 9 صباحا و تستمرة حتى الساعة الـ7 مساء .



حالة من التقلبات الجوية



وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع حالة من التقلبات الجوية على أربع مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله.وتشمل الحالة الجوية، رياح نشطة شديدة السرعة، وضباب وشبورة مائية تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على كل من جازان وعسير والشرقية ونجران.وتوقع المركز، أن تستمر الحالة الجوية على مناطق عسير والشرقية وجازان، حتى السعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة.بينما تستمر الحالة الجوية حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، على منطقة نجران، بمشيئة الله تعالى.