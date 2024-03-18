روعة المناظر والأجواء.. شاهد شلالات طريق شرما غرب تبوك

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تدفقت الشلالات، اليوم الاثنين، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول بطريق شرما في منطقة تبوك.





تدفق شلالات طريق شرما غرب تبوك



أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة





شلالات طريق شرما غرب

الاثنين ٨

18 مـــارس 2024م

رصد | مصلح الحربي

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. pic.twitter.com/x9OufdFUB8 روعة المناظر والأجواء😍👌🏻شلالات طريق شرما غرب #تبوك الاثنين ٨ #رمضان ١٤٤٥هـ18 مـــارس 2024مرصد | مصلح الحربي March 18, 2024

رياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد



انخفاض في درجات الحرارة على 5 مناطق



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تدفقت شلالات طريق شرما بتبوك نتيجة تقلبات جوية وأمطار غزيرة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأضاف أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد وتؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، مكة المكرمة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، الأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.