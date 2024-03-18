روعة المناظر والأجواء.. شاهد شلالات طريق شرما غرب تبوك

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تدفقت
الشلالات، اليوم الاثنين، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول بطريق
شرما في منطقة تبوك.
تدفق
شلالات طريق شرما غرب تبوكوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تدفقت شلالات طريق شرما بتبوك
نتيجة تقلبات جوية وأمطار غزيرة.
أمطار
رعدية وسيول ورياح نشطة وفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
روعة المناظر والأجواء😍👌🏻— طقس (@tqqs) March 18, 2024
شلالات طريق شرما غرب #تبوك
الاثنين ٨ #رمضان ١٤٤٥هـ
18 مـــارس 2024م
رصد | مصلح الحربي
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