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روعة المناظر والأجواء.. شاهد شلالات طريق شرما غرب تبوك

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شلالات تبوك
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تدفقت الشلالات، اليوم الاثنين، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول بطريق شرما في منطقة تبوك.اضافة اعلان

تدفق شلالات طريق شرما غرب تبوك

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تدفقت شلالات طريق شرما بتبوك نتيجة تقلبات جوية وأمطار غزيرة.


أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد

وأضاف أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد وتؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، مكة المكرمة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

انخفاض في درجات الحرارة على 5 مناطق

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، الأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.

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