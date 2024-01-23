"روبوت" ذكي لخدمة المستفيدين لأول مرة في بلديات المملكة

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دشنت بلدية بيشة التابعة لأمانة عسير، الروبوت الذكي، في سابقة هى الأولى من نوعها على مستوى بلديات المملكة.





روبوت ذكي لخدمة العملاء في بيشة اضافة اعلان



الروبوت يعزز العمل البلدي والتنموي وخدمة المستفيدين



توفير الكثير من الخدمات والمهمات البلدية عبر الروبوت



يقوم الروبوت بخدمة المستفيدين وأخذ ملاحظاتهم وطلباتهم ومتابعتها والرد على استفساراتهم، إضافة إلى أنه يقدم جملة متنوعة من الخدمات، وفقًا لـ "العربية".وتشمل خدمات الروبوت الترحيب بالعميل وإمكانية تخزين بيانات العملاء وربطها بنظام التعاملات البلدية. كما يتميز هذا الروبوت بخاصية عرض المعلومات في الاجتماعات والمناسبات.وقال رئيس بلدية بيشة، المهندس علي آل جلبان، إن هذه التقنية تعد الأولى من نوعها في بلديات المملكة، وهي تأتي ضمن أولوياتنا في تعزيز العمل البلدي والتنموي وخدمة المستفيدين.وأضاف، تشمل أولوياتنا أيضًا تحسين جودة الحياة والممارسات من خلال استثمار التقنية الحديثة والوسائل الذكية لتلبية حاجة المستفيدين وتقديم الخدمات البلدية".وأكد أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لمسيرة التحسين والتطوير التي تنتهجها البلدية، وحرصها على التطوير واستخدام التقنية في متابعة الملاحظات والطلبات والاستفسارات التي ترد للبلدية.وأضاف آل جلبان: يستطيع الربوت تقديم الكثير من الخدمات المتعددة والمهمات البلدية للمستخدمين، لافتًا إلى توجه البلدية للاستفادة من التقنية في دعم وتعزيز العمل البلدي والتنموي بالمحافظة.