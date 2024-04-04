رقم لا مثيل له.. تبرعات حملة "إحسان 4" تلامس 1.5 مليار ريال

أ أ

تجاوز حجم التبرعات التي تلقتها الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة عبر منصة "إحسان" مليارًا و494 مليون ريال منذ انطلاقها.

وبهذا الرقم تجاوزت قيمة التبرعات جميع النسخ الثلاثة السابقة من حملة "إحسان"، على ما أفادت فضائية "الإخبارية".

وانطلقت الحملة في الخامس من شهر رمضان المبارك الجاري بتبرعين سخيين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.





استمرار استقبال التبرعات



وتواصل الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين من خلال تطبيق وموقع منصة "إحسان" إلى جانب مركز خدمة المُحسنين عبر الرقم 8001247000 والحسابات البنكية المخصّصة لذلك.وتطبّق منصة "إحسان" للعمل الخيري أحدث البرامج التقنية الحديثة بما يُسهم في تمكين إيصال التبرعات التي تتلقاها إلى مستحقيها كافة وفق عمليات تبرّع آمنة وموثوقة، ووصول شريحة كبيرة من المتبرّعين إلى مجالات خيرية متنوعة بشكل سريع وسهل وبأعلى درجات الكفاءة والموثوقية.