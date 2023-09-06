الخميس، 22 صفر 1445 ، 07 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

رقم قياسي.. 4555 عملية زراعة أعضاء أجرتها مستشفيات الخدمات الصحية بوزارة الدفاع

2023-09-06_18-30-20
وزارة الدفاع
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

وصل عدد عمليات زراعة الأعضاء التي أجرتها مستشفيات الخدمات الصحية التابعة لوزارة الدفاع عبر برامج زراعة الأعضاء الـ11 التي تشرف عليها، إلى 4555 عملية زراعة أعضاء حتى الآن، منها 3664 عملية زراعة كلى، و118 عملية زراعة قلب، و480 عملية زراعة كبد، و293 عملية زراعة نخاع وخلايا جذعية.اضافة اعلان

زراعة الكلى
 وانطلق برنامج زراعة الكلى في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض كونه أول برنامج لزراعة الكلى في المملكة، حيث أجريت فيه أول عملية زراعة كلية في المملكة في العام 1979م وتكللت بالنجاح.
 وتوسعت مستشفيات الخدمات الصحية التابعة لوزارة الدفاع في مجال زراعة الكلى، واستحدثت خمسة برامج لزراعة الكلى في مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب، والملك فهد للقوات المسلحة بجدة، والملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية، والقوات المسلحة بالهدا.
 وتميزت هذه البرامج، بزراعة الكلى الاستباقية، إذ أجُريت عمليات زراعة كلى لأكثر من 2000 من مرضى الغسيل الكلوي في أكثر من 13 وحدة غسيل كلوي في المستشفيات العسكرية التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع.

زراعة الأعضاء
 وإلى جانب برنامج زراعة الكلى، استحدثت الخدمات الصحية، برامج أخرى لزراعة الأعضاء، منها مركز زراعة نخاع العظم والخلايا الجذعية في 1981م، الذي تميز بإجراء عمليات زراعة النخاع والخلايا الجذعية النوعية لأمراض وأورام الدم والغدد الليمفاوية، بالإضافة إلى برنامج زراعة القلب في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب في 1986م، وبرنامج زراعة الكبد في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في 1990م.
 وقد تميزت هذه البرامج بالريادة في زراعة الأعضاء للحالات الطبية المعقدة والاستباقية وجودة وكفاءة العضو المزروع بعد عمليات الزراعة ولفترات زمنية طويلة.
 يذكر أن هذه العمليات تمت بتكاتف جهود جميع الفرق الطبية المشاركة والإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الصحية في وزارة الدفاع، وبتنسيق متميز بين المركز السعودي لزراعة الأعضاء واللجنة التنفيذية لزراعة الأعضاء في الخدمات الصحية في وزارة الدفاع.

اقرأ أيضا

أمطار المملكة 7
4:49 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على مكة و3 مناطق ورياح متربة بمعظم المملكة

IMG-20230907-WA0002(1)
2:39 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

معلومات مهمة عن وثيقة العمل الحر .. و4 مزايا للمستفيدين

الوهيبي
1:45 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

أول تعليق من الفائز بالمركز الأول في جائزة الملك عبدالعزيز لحفظ القُرآن الكريم

مسابقة القرآن الكريم 1
12:45 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

نيابةً عن خادمِ الحرمينِ.. نائبِ أميرِ مكة يرعى حفلَ تكريم الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

اقرأ أيضا

شرطة الجوف تلقي القبض على مواطن بالقريات .. وهذا ما ضبط بحوزته

"مدني رفحاء" يباشر حادث سقوط شخص في بئر ارتوازية

الداخلية تتصدر الأجهزة الحكومية في هذا التصنيف

لهذا السبب.. إغلاق طريق جدة - المدينة المنورة

أهم 10.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن وبشرى "سكني"

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 4:48 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. بشرى بخصوص نهاية الصيف وموعد إغلاق التكييف وأمطار غزيرة على هذه المناطق

اقرأ أيضا

الداخلية
8:20 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

طعنه في ظهره حتى الموت.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن أنهى حياة آخر بالشرقية

ولي العهد
7:40 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

ولي العهد والرئيس الروسي يبحثان تطوير العلاقات في شتى المجالات

IMG-20230906-WA0009
6:27 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

المملكة تشارك في اجتماع الدورة العادية 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

القوات الجوية السعودية
6:06 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

القوات الجوية الملكية تختتم مشاركتها في معرض أثينا الدولي للطيران 2023

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار المملكة 7
4:49 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على مكة و3 مناطق ورياح متربة بمعظم المملكة

الفواكه
3:47 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

دولة عربية وحيدة ضمن قائمة الأفضل عالميًا في إنتاج الفواكه

منصة مساند
1:33 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

توضيح من منصة مساند بشأن مدة صلاحية تأشيرة استقدام العمالة المنزلية

مواقيت الصلاة
12:50 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

الخميس 22 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

اسعاف
11:56 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما".. مثلية عُمانية تنهي حياتها بطريقة مروعة

إغلاق طريق جدة - المدينة المنورة
9:08 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

لهذا السبب.. إغلاق طريق جدة - المدينة المنورة