رقم قياسي.. 4555 عملية زراعة أعضاء أجرتها مستشفيات الخدمات الصحية بوزارة الدفاع

أ أ

وصل عدد عمليات زراعة الأعضاء التي أجرتها مستشفيات الخدمات الصحية التابعة لوزارة الدفاع عبر برامج زراعة الأعضاء الـ11 التي تشرف عليها، إلى 4555 عملية زراعة أعضاء حتى الآن، منها 3664 عملية زراعة كلى، و118 عملية زراعة قلب، و480 عملية زراعة كبد، و293 عملية زراعة نخاع وخلايا جذعية. اضافة اعلان



زراعة الكلى

وانطلق برنامج زراعة الكلى في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض كونه أول برنامج لزراعة الكلى في المملكة، حيث أجريت فيه أول عملية زراعة كلية في المملكة في العام 1979م وتكللت بالنجاح.

وتوسعت مستشفيات الخدمات الصحية التابعة لوزارة الدفاع في مجال زراعة الكلى، واستحدثت خمسة برامج لزراعة الكلى في مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب، والملك فهد للقوات المسلحة بجدة، والملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية، والقوات المسلحة بالهدا.

وتميزت هذه البرامج، بزراعة الكلى الاستباقية، إذ أجُريت عمليات زراعة كلى لأكثر من 2000 من مرضى الغسيل الكلوي في أكثر من 13 وحدة غسيل كلوي في المستشفيات العسكرية التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع.



زراعة الأعضاء

وإلى جانب برنامج زراعة الكلى، استحدثت الخدمات الصحية، برامج أخرى لزراعة الأعضاء، منها مركز زراعة نخاع العظم والخلايا الجذعية في 1981م، الذي تميز بإجراء عمليات زراعة النخاع والخلايا الجذعية النوعية لأمراض وأورام الدم والغدد الليمفاوية، بالإضافة إلى برنامج زراعة القلب في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب في 1986م، وبرنامج زراعة الكبد في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في 1990م.

وقد تميزت هذه البرامج بالريادة في زراعة الأعضاء للحالات الطبية المعقدة والاستباقية وجودة وكفاءة العضو المزروع بعد عمليات الزراعة ولفترات زمنية طويلة.

يذكر أن هذه العمليات تمت بتكاتف جهود جميع الفرق الطبية المشاركة والإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الصحية في وزارة الدفاع، وبتنسيق متميز بين المركز السعودي لزراعة الأعضاء واللجنة التنفيذية لزراعة الأعضاء في الخدمات الصحية في وزارة الدفاع.

