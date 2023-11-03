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رقم ضخم.. الذكاء الاصطناعي يسهم في الاقتصاد الوطني بهذه القيمة

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
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توقع تقرير حديث أن يبلغ إسهام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الوطني بحلول 2030 نحو 511 مليار ريال، ما يعادل 135 مليار دولار أمريكي.اضافة اعلان

إسهام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي

وذلك في وقت سيصل فيه إسهامه في الاقتصاد العالمي إلى 15.7 تريليون دولار خلال الفترة نفسها، وسيعمل به حتى 2025 نحو 97 مليونًا، وفقًا لصحيفة "الوطن".
وسيكون ذلك جزءًا من عدد كبير من الأعمال، مسلطًا الضوء على تأثير تطبيقات وصناعة الذكاء الاصطناعي على قطاع العلاقات العامة.
وأشار تقرير حديث لمركز الاستشارات الإعلامية 7Worldwide  إلى أنه على الرغم من وجود بعض التحديات والمخاوف المتزايدة بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي في صناعة العلاقات العامة، فإن تطبيقات الذكاء الاصطناعي حققت كثيرًا من الفوائد لممارسي العلاقات العامة.
ونصح التقرير متخصصي العلاقات العامة بمواكبة الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في العالم، وتعلم مهارات استخدام أدواته وبرامجه.

دور الذكاء الاصطناعي في العلاقات العامة

وسلّط التقرير، الذي حمل عنوان «العلاقات العامة في عصر الذكاء الاصطناعي»، الضوء على الأمور الآتية:
-  كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي صناعة العلاقات العامة.
- المزايا والفرص التي يوفرها لهذه الصناعة، والتحديات التي أوجدها.
- ضرورة استخدام ممارسي العلاقات العامة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكيف تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بمجال الاقتصاد الرقمي.
ولفت التقرير إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تُمكّن من تحسين تجربة المستخدم؛ حيث تنفذ مجموعة متنوعة من المهام مثل: الرد على استفسارات العملاء، وجدولة المواعيد، وإجراء المقابلات.
وذكر أن ذلك يتيح الفرصة لممارسي العلاقات العامة للتركيز على المهام الأكثر تحديًا التي تتطلب مشاركة بشرية كبيرة مثل: تطوير الإستراتيجيات، والاتصالات الإعلامية.

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