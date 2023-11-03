رقابة مشددة.. 5 أهداف للوقاية من آفة سوسة النخیل الحمراء

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حذرت وحدة المركز الوطني للوقایة من الآفات النباتیة والأمراض الحیوانیة ومكافحتھا "وقاء" بالعاصمة المقدسة، من آفة سوسة النخيل. اضافة اعلان

وأوضحت أنها نفذت جولات على المزارع في محافظة خلیص ضمن الكشف الدوري على النخیل في إطار تطبیق برنامج الإدارة المتكاملة لآفة سوسة النخیل الحمراء.





فحص النخيل وضبط مخالفي قانون الحجر الزراعي



حماية المحاصيل من خطر سوسة النخيل



5 أهداف للوقاية من آفة سوسة النخیل الحمراء



وأضافت أن الجولات اشتملت على ضبط مخالفي قانون الحجر الزراعي، وفحص النخیل للتأكد من خلوها من الإصابة بآفة سوسة النخیل الحمراء، وكذلك حصر المزارع المھملة في المحافظة وتوعیة وتثقیف المزارعین بالتقید بالممارسات الزراعیة السلیمة، والتأكید على أھمیة تطبیق الإدارة المتكاملة للوقایة من آفة سوسة النخیل الحمراء وطرق مكافحتها.وأكدت أن الفرق المختصة بفرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة، تواصل جھودھا عبر الزیارات المیدانیة الدوریة لرصد الآفات وإجراء عملیات المكافحة حسب برنامج الإدارة المتكاملة للآفات سعیاً لحمایة المحاصیل الزراعیة من مخاطرھا والحد من انتشارها.ودعا المختصون في إدارة الصحة النباتیة المزارعین، إلى أھمیة الحرص على التقید بالممارسات الزراعیة الصحیحة ومنھا:1 – التكریب.2 - الري بالتنقیط.3 - فصل الفسائل.4 - إزالة الحشائش.5 - جمیع العملیات الزراعیة التي تحتاجھا النخیل وإجراء الكشف الدوري علیھا كل 45 یوماً وذلك في سبیل الوقایة من الإصابة بسوسة النخیل الحمراء.