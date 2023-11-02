رعد وبرق.. شاهد غزارة الأمطار مع جريان سيول وشي غرب المجمعة بالرياض

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شهدت محافظة المجمعة بمنطقة الرياض، صباح اليوم الخميس، جريانًا للسيول المتدفقة
نتيجة هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد والبرق وحبات البرد.
وأظهرت مقاطف فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول بالمجمعة مع تساقط كميات غزيرة من الأمطار الرعدية.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) November 2, 2023
سيول شعيب وشي
غرب #المجمعة
ليلة الخميس ١٨ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
2 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | سليمان الدخيل
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. pic.twitter.com/oP3ALyCtC9
أمطار رعدية غزيرة وجريان السيولوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان
السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة
ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) November 2, 2023
سيل شعيب المشقر
غرب المجمعة
الخميس ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
2 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | خالد الأمان
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. pic.twitter.com/ofg1Ct9QFb
رياح نشطة وأمطار رعدية في حين يستمر التوقع
بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف, الحدود الشمالية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) November 2, 2023
سيول شعيب وشي
غرب #المجمعة
ليلة الخميس ١٨ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
2 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | سليمان الدخيل
.
. pic.twitter.com/oP3ALyCtC9