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رعد وبرق.. شاهد غزارة الأمطار مع جريان سيول وشي غرب المجمعة بالرياض

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سيول المجمعة بالرياض
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شهدت محافظة المجمعة بمنطقة الرياض، صباح اليوم الخميس، جريانًا للسيول المتدفقة نتيجة هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد والبرق وحبات البرد.
وأظهرت مقاطف فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول بالمجمعة مع تساقط كميات غزيرة من الأمطار الرعدية.اضافة اعلان


أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية.


رياح نشطة وأمطار رعدية

 في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف, الحدود الشمالية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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