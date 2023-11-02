رعد وبرق.. شاهد غزارة الأمطار مع جريان سيول وشي غرب المجمعة بالرياض

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شهدت محافظة المجمعة بمنطقة الرياض، صباح اليوم الخميس، جريانًا للسيول المتدفقة نتيجة هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد والبرق وحبات البرد.

وأظهرت مقاطف فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول بالمجمعة مع تساقط كميات غزيرة من الأمطار الرعدية. اضافة اعلان







سيول شعيب وشي

غرب

ليلة الخميس ١٨ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

2 نوفمبر 2023 م

من | سليمان الدخيل

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. pic.twitter.com/oP3ALyCtC9 🔴 فيديوسيول شعيب وشيغرب #المجمعة ليلة الخميس ١٨ربيع الآخر ١٤٤٥هـ2 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | سليمان الدخيل November 2, 2023

أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول





سيل شعيب المشقر

غرب المجمعة

الخميس ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

2 نوفمبر 2023 م

من | خالد الأمان

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. pic.twitter.com/ofg1Ct9QFb 🔴 فيديوسيل شعيب المشقرغرب المجمعةالخميس ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ2 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | خالد الأمان November 2, 2023

رياح نشطة وأمطار رعدية





سيول شعيب وشي

غرب

ليلة الخميس ١٨ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

2 نوفمبر 2023 م

من | سليمان الدخيل

.

. pic.twitter.com/oP3ALyCtC9 🔴 فيديوسيول شعيب وشيغرب #المجمعة ليلة الخميس ١٨ربيع الآخر ١٤٤٥هـ2 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | سليمان الدخيل November 2, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية.في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف, الحدود الشمالية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.