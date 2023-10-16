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صحيفة تواصل الالكترونية

رصد 46 مخالفة بمنشآت التدريب الأهلية

المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
أ أ
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رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (46) مخالفة من منشآت التدريب الأهلية خلال شهر سبتمبر الماضي في مختلف المناطق.

أنواع المخالفات

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المخالفات المرصودة شملت (32) مخالفة لمنشآت تدريبية مرخصة، وذلك بسبب عدم امتثالها للأنظمة المحددة بالقواعد التنفيذية للائحة التدريب و(14) حالة تدريب لجهات غير مرخصة تمارس نشاطًا تدريبيًا غير نظامي.

وأكد أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي تقوم بمتابعة المنشآت التدريبية الأهلية المرخصة لمراقبة الأداء في ظل تطبيق القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب، كما تقوم بمتابعة سوق التدريب والجهات التي تقوم بمزاولة التدريب دون الحصول على رخصة للتدريب.

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وتعمل على ذلك وفق تسلسل إجرائي وعمليات تتمثل في استقبال البلاغات والشكاوى، ورصد وتصنيف المخالفات في منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ثم تطبيق الإجراءات النظامية على المنشآت التدريبية المخالفة.

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