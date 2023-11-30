رصد مقترحات الاستفادة من كفاءات كبار السن

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عقد مجلس شؤون الأسرة، ضمن أعمال مشروع مبادرة الأسرة، ورشة العمل الأولى لمناقشة «إطار عمل أهل الخبرة»، وسبل التعاون بين المجلس وجهات حكومية عدة والقطاع الثالث. اضافة اعلان

وذلك بحضور خبراء محليين ودوليين، بهدف الاستفادة من كفاءات وخبرات كبار السن.





تحديات الاستفادة من كفاءات كبار السن



تقديم التجارب المهمة لطلاب المدارس



كبار السن في المملكة



وناقش الحاضرون أبرز التحديات حول الاستفادة من كفاءات وخبرات كبار السن، وكيفية معالجتها وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث تمت المواءمة ومشاركة الأفكار والمقترحات بين الجهات المعنية.وكان منتدى الأسرة السعودية الذي عقد مؤخرًا أكد على أن كبار السن هم أساس المجتمع، وما نعيشه من ازدهار وتطور هو من نتائج أعمالهم، ولابد من توعية المجتمع بأهمية استثمار خبراتهم وإشراكهم في الأعمال التنموية المهمة.وأكد على أهمية الاستفادة من خبرات كبار السن وإبرازهم في المجتمع، وإشراكهم في الندوات واللقاءات، لتبادل الخبرات، وتقديم التجارب المهمة لطلاب المدارس.وأشار إلى جهود المملكة في تحسين خدمات رعاية كبار السن واضحة وكبيرة، وذلك من خلال المحافظة على حقوقهم وفق مبادئ أساسية، أقرتها واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1991م.والمقصود بتعبير كبير السن هو الفرد الذي بلغ من العمر 60 عامًا فما فوق.3.81 % نسبة كبار السن من عدد السكان.1.36 مليون العدد الإجمالي لكبار السن.