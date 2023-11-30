رصد مقترحات الاستفادة من كفاءات كبار السن

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عقد مجلس شؤون الأسرة، ضمن أعمال مشروع مبادرة الأسرة، ورشة العمل الأولى
لمناقشة «إطار عمل أهل الخبرة»، وسبل التعاون بين المجلس وجهات حكومية عدة والقطاع
الثالث.
وذلك بحضور خبراء محليين ودوليين، بهدف الاستفادة من كفاءات وخبرات كبار السن.
تحديات الاستفادة من كفاءات كبار السنوناقش الحاضرون أبرز التحديات حول الاستفادة من كفاءات وخبرات كبار السن،
وكيفية معالجتها وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث تمت المواءمة ومشاركة الأفكار
والمقترحات بين الجهات المعنية.
وكان منتدى الأسرة السعودية الذي عقد مؤخرًا أكد على أن كبار السن هم أساس المجتمع، وما نعيشه من ازدهار وتطور هو من نتائج أعمالهم، ولابد من توعية المجتمع بأهمية استثمار خبراتهم وإشراكهم في الأعمال التنموية المهمة.
تقديم التجارب المهمة لطلاب المدارسوأكد على أهمية الاستفادة من خبرات كبار السن وإبرازهم في المجتمع،
وإشراكهم في الندوات واللقاءات، لتبادل الخبرات، وتقديم التجارب المهمة لطلاب
المدارس.
وأشار إلى جهود المملكة في تحسين خدمات رعاية كبار السن واضحة وكبيرة، وذلك من خلال المحافظة على حقوقهم وفق مبادئ أساسية، أقرتها واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1991م.
والمقصود بتعبير كبير السن هو الفرد الذي بلغ من العمر 60 عامًا فما فوق.
كبار السن في المملكة3.81 % نسبة كبار السن من عدد السكان.
1.36 مليون العدد الإجمالي لكبار السن.