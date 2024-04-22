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رسوم إدخال الذهب من دول الخليج إلى المملكة.. الزكاة والضريبة توضح

الذهب
رسوم إدخال الذهب من دول الخليج للسعودية
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أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين، توضيحًا مهمًا بشأن رسوم إدخال الذهب من دول الخليج إلى المملكة.
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رسوم إدخال الذهب من دول الخليج إلى المملكة

جاء ذلك خلال رد الهيئة على سؤال يقول:" هل يُسمح بإدخال الذهب للمملكة عند الشراء من أحد دول الخليج وهل يفرض عليه ضريبه عند الدخول؟".


لترد الهيئة على حسابها في منصة إكس، إنه يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند الدخول أو مغادرة البلاد إذا كان الشخص يحمل ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثر وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة.

مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية

يأتي هذا في وقت دعت فيه الهيئة جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، والتي تنتهي في 30 من يونيو القادم 2024م.


 وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.

إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

على جميع المكلفين الاستفادة من تمديد المبادرة

وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها والتي تنتهي بنهاية شهر يونيو القادم، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال "19993"، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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