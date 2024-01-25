الخميس، 13 رجب 1445 ، 25 يناير 2024

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رسوم إتمام التنازل عن ملكية السيارة عبر منصة أبشر

ابشر - سرقة سيارة - فقد لوحات 0- خدمات الكترونية
منصة أبشر
أ أ
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حددت منصة أبشر رسوم إتمام التنازل عن ملكية السيارات والمركبات عبر المنصة، وذلك من خلال ردها على أحد المستفيدين.


وجاء ذلك في رد من منصة أبشر على سؤال مستفيد استفسر بشأن رسوم نقل ملكية السياره بين أفراد الأسرة.اضافة اعلان


رسوم نقل ملكية السيارة عبر أبشر


وأجابت منصة أبشر، بقولها: "أخي الكريم.. أجور إتمام التنازل عبر منصة أبشر هي 230 ريالا شاملة لقيمة الضريبة المضافة.. نسعد بتواصلك".

وفي وقت سابق، أكدت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، ضرورة عدم التجاوب مع أي رسائل أو اتصالات تزعم تسهيل الخدمات للمستفيدين من مواطنين ومقيمين، ومشاركة البيانات الشخصية مع أي جهة أو شخص.

تحذير منصة أبشر

وكذلك المحافظة على سريتها، حماية لخصوصيتهم وتجنبًا لتعرضهم للمساءلة القانونية، وذلك عبر الحملة التوعوية المستمرة على مدار العام تحت شعار (لا يستغلونك).
وحذرت المنصة من زيارة وتسجيل الدخول لمواقع غير آمنة، مؤكدةً التعامل مع الحسابات الرسمية لها من خلال موقعها الرسمي www.absher.sa، أو عبر عبر تطبيقها على متاجر التطبيقات الرسمية، حيث يمكن تغيير الرقم السري عبر موقع أبشر الرسمي، أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية واختيار "إعادة إنشاء كلمة المرور"، وتغيير رقم الجوال من الموقع أو من أجهزة أبشر للخدمة الذاتية واختيار "تغيير رقم الجوال"

تنبيه سابق من الداخلية

كذلك ، أصدرت وزارة الداخلية، تنبيهًا مهمًا بشأن مشاركة المبدعين والمبتكرين في تحدي أبشر 2024.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تدعو المبدعين والمبتكرين للمشاركة في "تحدي أبشر 2024"، عبر موقع التحدي.

الداخلية" تدعو المبدعين للمشاركة في تحدي أبشر

وأضافت أنها تسعد بدعوة المبدعين والمبتكرين للمشاركة في "تحدي أبشر 2024"، عبر موقع التحدي، للإسهام في ابتكار أفكار إبداعية وحلولًا ذكية لتقديم خدماتها لعالم "أبشر"، وتطويع التقنية لخدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة.


تطوير خدمات وزارة الداخلية لعالم أبشر

يأتي هذا في وقت انطلق فيه 'تحدي أبشر 2024' في نسخته الـ"4" تحت شعار 'نبتكر لمستقبل أذكى'، الذى الذى تنفذه وزارة الداخلية لإتاحة الفرصة للمبدعين والمبتكرين للمشاركة في تطوير خدمات وزارة الداخلية لعالم أبشر 'أبشر أفراد، أبشر أعمال، أبشر حكومة، أبشر داخلية ، أبشر ميدان'؛ للاستمرار في التطوير وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزوار المستفيدين من خدمات أبشر، بهدف:
1 - تمكين الإبداع والابتكار في التحول الرقمي باستخدام التقنيات الحديثة؛ مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطائرات المسيرة والواقع المعزز والافتراضي.
2 - تحويل الأفكار الإبداعية والحلول الذكية إلى خدمات رقمية.
3 - تحسين تجربة المستخدم عن طريق سماع صوته 'العميل أولًا'.
4 - تطويع التقنية لخدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة، والإسهام في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 بوصول المملكة إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية.


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