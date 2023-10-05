الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

"رسول العلم شكرًا".. اليوم العالمي للمعلم يرسخ مكانته في بناء الأجيال

معلم
المعلم له دور رسالي كبير
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

 يحمل اليوم العالمي للمعلم الذي يصادف الـ5 من أكتوبر؛ شعار "رسول العلم شكرًا" لهذا العام 2023.

ليبيّن دور المعلم والمعلمة في بناء الأجيال وتطوير قدرات أبناء وبنات الوطن، وإدراكاً للرسالة السامية التي يحملونها والجهود الكبيرة التي يبذلونها في التنشئة والتعليم، وتنوير العقول.اضافة اعلان


قطاع التعليم بالمملكة

 وتعد المملكة جزءاً من هذا العالم، وفي مصاف الدول المتقدمة التي تولي التعليم اهتماماً بالغاً، ودعمت قطاع التعليم، مما يدل على الاهتمام بالمواطن والاستثمار في العنصر البشري الذي يعدّ أساس أي تنمية، والمحرك المؤثر للتغيير والتطوير، وهو ما تراهن عليه الدولة في السنوات القادمة لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.
 وتعزز وزارة التعليم الاحتفال باليوم العالمي للمعلم عبر إقامة الدورات التدريبية في مختلف مناطق المملكة بالشراكة مع الجهات التعليمية ذات العلاقة، وتنظيم الفعاليات والبرامج وورش العمل؛ بهدف السعي للتطوير المهني في الممارسات التدريسية وإحداث نقلة في سير عمل التدريب والاستفادة من التجارب العالمية في سبيل نقل صورة دور المعلم، في مسيرة البناء التعليمي والتربوي.

رفع مكانة مهنة التعليم

 ويعمل هذا اليوم على رفع مكانة مهنة التعليم ليس لأجل المعلم فقط، بل لأجل المجتمع والمستقبل والجيل المقبل؛ من خلال تسليط الضوء على الحاجة إلى دعم المعلمين والمعلمات في ممارساتهم المهنية، وتعميق الخطط التي تدعمهم مهنياً، وتقديم أفضل الممارسات التدريسية، وإتاحة فرص التطوير المختلفة.


جائزة أهالي جدة

 كما انطلقت جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز بوصفها مبادرة مجتمعية وفق رؤيا ورسالة سامية ووضعت لها الأهداف والبرامج لتحقيق النماء الفكري والتميز المهني في العملية التعليمية، ورفع حماس المعلم واعتزازه بمهنته، ودعم أفكاره، ومكافأة جهوده.
والتأكيد على أهمية دور المعلم في المجتمع وتهيئة البيئة المحفزة من خلال شعار"كلنا نقدرك"، وذلك عرفانًا وتقديراً لدور المعلم في بناء مجتمعه.
وتمت صياغتها بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بجدة؛ لرفع الجانب التنافسي بين معلمي ومعلمات جدة، وتكريم المبدعين، وإظهار التقدير الكبير من الأهالي والطلاب والطالبات والمجتمع بوجه عام لهم، ومكافأة جهودهم.



 وحصدت هذه الجائزة نجاحات متتالية عاماً بعد عام وكان لها أثرها في إبراز مواهب المعلمين والمعلمات وإسهامها في خلق روح التنافس الشريف بينهم، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الطلاب والطالبات.
 يذكر أن احتفاء دول العالم سنوياً بالمعلم في هذا التاريخ يأتي تجسيداً للمبادرة التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" منذ عام 1994م، للإشادة بدور المعلم ومهنته العظيمة، وتعزيزًا للدور الرائد الذي يضطلع به والرسالة التي يحملها. 

اقرأ أيضا

القات المخدر - جازان - المخدرات
6:49 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

الجهات المختصة تطارد مروجي مخدرات في جازان والدمام

النيابة العامة
6:25 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

النيابة العامة تكشف عن عقوبتين للتشهير بالآخرين عبر وسائل التواصل

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
6:23 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

هل قطع الغيار من الخارج مشمولة بالضريبة؟.. الزكاة والجمارك توضح

الحرب على المخدرات
5:45 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

بـ "الشرقية والرياض وعسير وجازان".. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

اقرأ أيضا

توضيح مهم من الجوازات بشأن "تلف جواز سفر" العمالة

الحلوة الرميثية تصدرت المبيعات.. 700 ألف ريال حصيلة مهرجان التمور بمدينة الروضة

أخبار السعودية.. الرخصة المهنية والعلاوة السنوية وعشرات الوظائف

قائد قوات التحالف يستقبل المبعوث الأمريكي السابق لأفغانستان

الفريق الطبي: إتمام المرحلة الـ5 من عملية فصل التوأم التنزاني

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين
4:01 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

اقتحام لأقصى.. شهيدان برصاص الاحتلال وإصابة واعتقال العشرات

وزير التعليم
3:49 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

رد من وزير التعليم.. هل تؤثر الرخصة المهنية على العلاوة السنوية؟ (فيديو)

46eqk6u7lr7_98t578_9_0
3:29 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

خطوة مهمة من النيابة العامة لمكافحة الاحتيال المالي

قفغ فق
2:37 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

عاجل.. "مدني الطائف" يُباشر حريقًا ضخمًا ويدعو لإخلاء المنازل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

عالم الزلازل الهولندي
7:56 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

خلال عام.. العالم الهولندي توقع 28 زلزالاً وصدق مرة واحدة (تفاصيل)

النيابة العامة
6:25 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

النيابة العامة تكشف عن عقوبتين للتشهير بالآخرين عبر وسائل التواصل

حساب المواطن
6:22 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

حساب المواطن: في هذا الموعد يتم التحقق من بيانات المستحقين

المسجد النبوي
5:59 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

بكل يسر.. 8 خطوات لاستخراج تصريح الصلاة في الروضة الشريفة

الحرب على المخدرات
5:45 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

بـ "الشرقية والرياض وعسير وجازان".. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

الجوازات
5:27 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

توضيح مهم من الجوازات بشأن "تلف جواز سفر" العمالة