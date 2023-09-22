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صحيفة تواصل الالكترونية

رسميًا.. قرار ملزم بتغطية المباني تحت الإنشاء ومهلة 6 أشهر للتطبيق

تغطية المباني تحت الإنشاء
تغطية المباني تحت الإنشاء
أ أ
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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن إصدار دليل "تغطية المباني تحت الإنشاء" الواقعة على الشوارع التجارية.
يأتي ذلك ضمن مساعيها؛ للإسهام في الحدّ من التشوه البصري، والتوعية حول الاشتراطات التنظيمية والبلدية في مناطق الأعمال الإنشائية داخل المدن.

الحفاظ على السلامة وتنظيم مواقع الأعمال الإنشائية 

وأوضحت أن هذا الإلزام بتطبيق ما ورد في الدليل سيحافظ على السلامة وسيسهم في تنظيم مواقع الأعمال الإنشائية وتراخيصها وفق معايير موحدة تحسّن من جودة المشهد الحضري وتسهم في استدامته.
وأشارت الوزارة، إلى أن قرار إلزامية تغطية المباني تحت الإنشاء الواقعة على الشوارع التجارية يأتي بهدف حماية العاملين والمارّة والمباني المجاورة من آثار البناء.

مهلة 6 أشهر للتطبيق

وتضمن القرار إجراءاتٍ تطبّق حسب حالة إنشاء المبنى؛ وتمنح المباني القائمة مهلة 6 أشهر للتطبيق تبدأ من تاريخ اعتماد الدليل.
وفرضت على المباني التي لم تصدر رخصة بنائها متطلبات يُلزم بتطبيقها المكتب الهندسي المعتمد، مثل: إضافة نوع تغطية المبنى، ومواصفات المواد المستخدمة للتغطية أثناء إعداد مخططات المبنى.
إضافةً إلى التأكد من تنفيذ التغطية، وعمل الصيانة الدورية، والرفع إلى الجهات ذات العلاقة في حال عدم التزام المقاول باشتراطات التغطية.
وسيبدأ إلزام المقاولين بتغطية المباني تحت الإنشاء اعتبارًا من 12 / 3 / 1445هـ، وستطبق الغرامات بحق المخالفين.

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