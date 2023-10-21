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صحيفة تواصل الالكترونية

رسمياً.. الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة تطلق حافلات مكة

حافلات مكة
حافلات مكة
أ أ
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 أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن الإطلاق الرسمي لحافلات مكة، وذلك بعد انتهاء الفترة التجريبية.

إطلاق حافلات مكة رسمياًاضافة اعلان


 ويُسهم المشروع في خدمة سكان مكة المكرمة وزوراها، وفي الارتقاء بجودة الحياة، من حيث توفير حافلات سريعة وآمنة في شوارع أقل ازدحاما وأكثر انتظامًا، بحيث تشتمل مقاعد مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تغطية شاملة لكافة بلديات مكة المكرمة، وحافلات صديقة للبيئة والإنسان.

أهداف المشروع


 ويسهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث توطين الخبرات العالمية في مجال النقل العام، وتوفير وظائف عالية المهارات للذكور والآناث، والمساهمة في بناء اقتصاد حيوي متعدد الروافد، متنوع وثري.

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