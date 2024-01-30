رسميًا.. الموافقة على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء

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وافق مجلس الوزراء اليوم، على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء.

كما وافق على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها. اضافة اعلان





خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء



الاطلاع على الموضوعات العامة المدرجة على جدول الأعمال



ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، مع مناقشة مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدوليةكما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمركز الوطني للتنمية الصناعية، ومركز دعم اتخاذ القرار، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.