رسميًا.. الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري

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نشرت صحيفة "أم القرى"، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري. اضافة اعلان

وتضمنت الاتفاقية وجود 4 تدابير تشريعية في المادة الخامسة منها، تتعهد فيها كل دولة طرف بمنع هذه التصرفات:





4 تدابير تشريعية ملزمة لكل دولة طرف



منع تصنيع أو حيازة أو استيراد المواد الكيميائية



حالات يتم فيها تشديد العقوبة



1- إجراء عمليات الاستنساخ البشري.2- القيام بنقل الحمض النووي (DNA) للخلية الجسمية بقصد توليد كائن بشري حي في أي مرحلة من مراحل التطور البدني لجعله متطابقاً جينياً مع كائن بشري آخر.3- الاستنساخ البشري لأغراض التناسل أو لأغراض بحثية أو تجريبية بهذا الشأن.4- استنساخ الأعضاء أو الأنسجة أو أجزائهما بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.وجاء في المادة السادسة أنه على كل دولة طرف أن تتعهد باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع الآتي:1- تصنيع أو حيازة أو استيراد مواد كيميائية أو عضوية أو معدات أو آلات أو أدوات معدة خصيصاً لاستعمالها في الاستنساخ البشري.2- إنشاء أو إعداد أو تجهيز مختبر أو منشأة لأغراض القيام بعمليات الاستنساخ البشري.ونصت المادة الـ13 من الاتفاقية على أن كل دولة طرف تتعهد بتشديد العقوبة في الحالات الآتية:1- إذا كان الشخص ممن وصل إلى علمه وجود أفعال مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية بحكم وظيفته أو مهنته أو بسببها ولم يبلغ عنها السلطات المختصة.2- في حالة العود إلى الجريمة.3- إذا كان الضحية قاصراً أو عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة.4- إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة.