"رسالة بريد جمعتهما".. قصة شقيقين في المملكة التقيا بعد 50 عاما من الفراق (تفاصيل مؤثرة)

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عاد الدكتور مضحي الشهري، أستاذ الفيزياء في جامعة "كلامازو" الأميركية، إلى المملكة بعد 50 عاما قضاها في الغربة والتقى بأشقائه وأحبابه الذين تركهم منذ أعوام طويلة، بحسب "العربية نت". اضافة اعلان





قصة شقيقين التقيا بعد غياب 50 سنة:



كيف تواصلا مع بعضهما؟



وفي التفاصيل، فقد غادر "الشهري" مسقط رأسه النماص قبل نحو 55 عاماً، بعد وفاة والدته إلى أميركا لإكمال دراسته بعدما أن أثبت تفوقه، فبقي هناك حتى توفي والده.من جهته، قال محمد الشهري، شقيق الدكتور مضحي، إن أسرته حُرمت من رؤيته لنحو خمسة عقود، إذ كان منشغلاً بإكمال دراسته في أميركا، حسب ما ذكر.وقال: "كنا مشتاقين لرؤيته، ومضت السنوات لانشغاله في التعليم، فهو أكاديمي في مجال تدريس الفيزياء والرياضيات".وأضاف "لقد غادرنا شقيقي وكنت حينها أدرس في السنة الرابعة ابتدائي ومنذ ذلك الوقت لم نلتق".بعد كل هذه السنوات، يكتب ابن شقيق الدكتور مضحي رسالة عبر البريد الإلكتروني للدكتور مضحي، يعبر فيها عن أشواق أسرته ورغبتهم في رؤيته، فضلاً عن طلب العودة للتعرف على أسرته، ليتحقق الأمر بعد وقت طويل.بدوره، قال صديق العائلة المقرب محمد العامر، لقد زرته في منزله وحاولت إيصال مشاعر أسرته تجاهه، وبعدئذ بات يتواصل معهم دائماً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وكان لصديق الأسرة العامر، فضلاً عن ابن شقيق الدكتور مضحي دورا لافتا في تقريب المسافات، وتكثيف الاتصال بالدكتور المهاجر طويلاً حتى حانت لحظة عودته للمملكة لتجمعه بأسرته التي حضرت إلى المطار أخيراً لاستقباله.