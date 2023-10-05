الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

رد من وزير التعليم.. هل تؤثر الرخصة المهنية على العلاوة السنوية؟ (فيديو)

وزير التعليم
وزير التعليم
أ أ
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"هل هناك ارتباط بين الرخصة المهنية والعلاوة السنوية؟"، سؤال أجاب عليه وزير التعليم يوسف البنيان خلال مؤتمر صحفي أمس. اضافة اعلان
وقال الوزير: "الرخصة المهنية مهمة لأي عمل مهني، ونحن الآن نعمل مع هيئة التقويم والتعليم والتدريب على دراسة ما تم إنجازه فيما يخص الرخصة المهنية ومعرفة مجالات التطوير".
وأضاف: "هناك عمل مشترك وفريق مشترك، ومن ضمن هذه الدراسات ما هو تأثيرها الحالي والمستقبلي على المعلمين والمعلمات بمشيئة الله". وشدد على أن الأمر من ضمن اهتمامات وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم.

 

العملية التعليمية

ويهدف الاختبار إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030 في رفع جودة التعليم العام وكفايته.
وتعدُ الرخص المهنية للمعلمين وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محددة.
كما تُعد إحدى متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم، والحصول عليها مرتبط باجتياز الاختبار الذي بُني لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية.
ويتكون الاختبار من قسمين؛ الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي الذي يبلغ عدد التخصصات المعتمدة فيه حاليًا (38) تخصّصًا.
 ويعتمد الاختبار على الحصيلة العلمية والخبرة المهنية لدى المعلم، إضافةً إلى سعة اطلاعه على مجال تخصصه، ومن الضروري الاطلاع على طريقة الأسئلة وكيفية الإجابة عنها.
ومما يساعد المتقدم في أداء الاختبار معرفة طبيعة الاختبار وجوانبه الدقيقة والصحيحة من على موقع الهيئة.

طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لهيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال هذا الــــــــرابــــــــط (اضغط هنا).
- الضغط على خانة "التسجيل في اختبار الرخصة المهنية".
- اختيار نوع الاختبار الذي ترغب في التسجيل به "العام – التخصصي".
- اختيار الموعد والمكان المناسب لك لإجراء الاختبار.
- بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة يتم الضغط على "تأكيد البيانات".
 ويمكن الاستفادة من حسابات الهيئة الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها وقنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة وتشمل:
تطبيق الهيئة المتوافر على متجري آبل وجوجل
الرقم الموحد 920033555
نموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة
حساب خدمة المستفيدين على تويتر @Eteccare؛ لطلب الخدمات المساندة، ومعرفة الإجابات عن التساؤلات والاستفسارات.




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