رد فعل المملكة على الفيتو الأمريكي برفض منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

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أعربت وزارة الخارجية عن أسف المملكة العربية السعودية لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة، أن إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يسهم في تكريس تعنّت الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي دون رادع، ولن يقرّب من السلام المنشود.

وجددت وزارة الخارجية مطالبة المملكة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.





فيتو أمريكي



7 شهداء في قصف غربي وشمالي غزة



واستخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، حق النقض "الفيتو" لمنع تمرير قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.وصوت على مشروع القرار الذي قدمته الجزائر، 12 دولة لصالح مشروع القرار وعارضته الولايات المتحدة، فيما امتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان.ويتم قبول دولة ما عضوًا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.وتصدر التوصية عن مجلس الأمن بموجب قرار لا بد أن يوافق عليه تسعة على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 وبشرط أن لا تستخدم أي دولة دائمة العضو حق النقض (الفيتو) لوأده.ووفقًا للسلطة الفلسطينية، فإن 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.ميدانيًا، استشهد 4 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون في غارة شنها طيران الاحتلال على منزل في مخيم الشاطئ يأوي نازحين غربي قطاع غزة.كما تعرض شمالي غزة لقصف مماثل من طيران الاحتلال أسفر عن استشهاد 3 مدنيين، إضافة إلى مفقودين تحت الأنقاض.ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ أكتوبر الماضي إلى أكثر من 33 ألف شهيد و79 ألف جريح، في حين لا زال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.