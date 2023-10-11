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صحيفة تواصل الالكترونية

رد رسمي.. هل زيادة معاش الضمان الاجتماعي دورية أم مرة واحدة؟

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان الاجتماعي
أ أ
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قالت وزارة الموارد البشرية، إن زيادة الضمان الاجتماعي الجديدة، والتي تقدر بنسبة 20% ستكون لمرة واحدة.
وردًا على استفسار حول ما إذا كانت الزيادة لشهر واحد فقط أم مستمرة، أضافت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "مرة واحدة، علمًا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على مراجعة الدعم المالي بشكل دوري لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمستفيدين،اضافة اعلان


وفيما يلي أبرز الأسئلة حول زيادة الضمان الاجتماعي الجديدة:

متى سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي؟

سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتباراً من الدفعة القادمة (23) بتاريخ 2023/11/01م.

هل سيتم زيادة الحد الأعلى للأسرة الواحدة بعد زيادة معاش الضمان الاجتماعي؟

تشمل زيادة معاش الضمان الاجتماعي جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ (5000) ريال.

كم مقدار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي للعائل، والتابع؟

سيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريال بدلاً من (1100) وللتابع (660) ريال بدلا من (550) ريال.

هل ستكون هناك زيادة بشكل دوري أم مرة واحدة؟

مرة واحدة، علما أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على مراجعة الدعم المالي بشكل دوري لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمستفيدين.

لماذا تمت زيادة معاش الضمان الاجتماعي؟

جاءت هذه الزيادة نتيجة المراجعة المستمرة لتكاليف الاحتياجات الأساسية للأسر.

إلى ماذا تهدف زيادة معاش الضمان الاجتماعي؟

تهدف إلى ضمان حد أدنى يلبي الاحتياجات الأساسية، وتغطية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتقديم الدعم، والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا واستحقاقًا.

هل تصرف هذه الزيادة لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي؟

نعم؛ ستكون الزيادة لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

هل يمكن أن تعالج هذه الزيادة آثار غلاء الأسعار على مستفيدي الضمان الاجتماعي وتغطي احتياجاتهم الأساسية؟

تسعى زيادة معاش الضمان الاجتماعي إلى توفير الحد الأدنى لتلبية الاحتياجات الأساسية، والإسهام في تخفيف آثار ارتفاع أسعار السلع وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين، مع مراعاة الأكثر احتياجًا واستحقاقًا.

هل ستؤثر هذه الزيادة على شروط الأهلية؟

لا، لن تؤثر هذه الزيادة على شروط الأهلية لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي.

كيف يمكن لمستفيد الضمان الاجتماعي الحصول على هذه الزيادة؟

سيتم تطبيق زيادة معاش الضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين بشكل تلقائي دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.

الاعتراضات والشكاوى المالية التي تم قبولها عن الدفعات السابقة هل يتم صرفها بناء على المعاش شاملاً الزيادة؟

يبدأ احتساب المعاش وفقاً للزيادة المقررة اعتباراً من الدفعة القادمة (23)، وعليه سيتم احتساب المعاش الحالي لجميع التعويضات التي تتم على الاعتراضات، والشكاوى في الدفعات السابقة.

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