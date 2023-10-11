رد رسمي.. هل زيادة معاش الضمان الاجتماعي دورية أم مرة واحدة؟

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قالت وزارة الموارد البشرية، إن زيادة الضمان الاجتماعي الجديدة، والتي تقدر بنسبة 20% ستكون لمرة واحدة.

وردًا على استفسار حول ما إذا كانت الزيادة لشهر واحد فقط أم مستمرة، أضافت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "مرة واحدة، علمًا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على مراجعة الدعم المالي بشكل دوري لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمستفيدين، اضافة اعلان



حياك الله ،

مرة واحدة، علمًا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على مراجعة الدعم المالي بشكل دوري لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمستفيدين،



سُعدنا بتواصلك . — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) October 10, 2023

متى سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي؟



هل سيتم زيادة الحد الأعلى للأسرة الواحدة بعد زيادة معاش الضمان الاجتماعي؟



كم مقدار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي للعائل، والتابع؟



هل ستكون هناك زيادة بشكل دوري أم مرة واحدة؟



لماذا تمت زيادة معاش الضمان الاجتماعي؟



إلى ماذا تهدف زيادة معاش الضمان الاجتماعي؟



هل تصرف هذه الزيادة لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي؟



هل يمكن أن تعالج هذه الزيادة آثار غلاء الأسعار على مستفيدي الضمان الاجتماعي وتغطي احتياجاتهم الأساسية؟



هل ستؤثر هذه الزيادة على شروط الأهلية؟



كيف يمكن لمستفيد الضمان الاجتماعي الحصول على هذه الزيادة؟



الاعتراضات والشكاوى المالية التي تم قبولها عن الدفعات السابقة هل يتم صرفها بناء على المعاش شاملاً الزيادة؟



وفيما يلي أبرز الأسئلة حول زيادة الضمان الاجتماعي الجديدة:سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتباراً من الدفعة القادمة (23) بتاريخ 2023/11/01م.تشمل زيادة معاش الضمان الاجتماعي جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ (5000) ريال.سيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريال بدلاً من (1100) وللتابع (660) ريال بدلا من (550) ريال.مرة واحدة، علما أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على مراجعة الدعم المالي بشكل دوري لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمستفيدين.جاءت هذه الزيادة نتيجة المراجعة المستمرة لتكاليف الاحتياجات الأساسية للأسر.تهدف إلى ضمان حد أدنى يلبي الاحتياجات الأساسية، وتغطية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتقديم الدعم، والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا واستحقاقًا.نعم؛ ستكون الزيادة لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي.تسعى زيادة معاش الضمان الاجتماعي إلى توفير الحد الأدنى لتلبية الاحتياجات الأساسية، والإسهام في تخفيف آثار ارتفاع أسعار السلع وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين، مع مراعاة الأكثر احتياجًا واستحقاقًا.لا، لن تؤثر هذه الزيادة على شروط الأهلية لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي.سيتم تطبيق زيادة معاش الضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين بشكل تلقائي دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.يبدأ احتساب المعاش وفقاً للزيادة المقررة اعتباراً من الدفعة القادمة (23)، وعليه سيتم احتساب المعاش الحالي لجميع التعويضات التي تتم على الاعتراضات، والشكاوى في الدفعات السابقة.