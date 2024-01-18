"راحة وطمأنية وخشوع".. تدفق المعتمرين والمصلين إلى المسجد الحرام

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وثقت عدسة "واس" تدفق المعتمرين والمصلين اليوم إلى المسجد الحرام.

وتجولت عدسة "واس" على أروقة وساحات وصحن المطاف, والطرق المؤدية إلى المسجد الحرام وسجلت مشاهد إيمانية لقاصدي البيت العتيق بين مصلٍّ وذاكر لله وقارئ للقرآن وهم يعيشون في طمأنينة وراحة يحفها السكينة والخشوع.





الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي



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وجهزت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي 4000 عامل وعاملة يشرف عليهم 200 مشرف سعودي يعملون على مدار الساعة.

يأتي هذا من أجل خدمات النظافة وغيرها من الخدمات مجهزين بالمعدات والآليات مع تهيئة عدد 3516 دورة مياه، وعدد 9.155 حافظة زمزم يومياً.

كما يتم نظافة أكثر من 35.000 سجاد جديد بجميع مصليات المسجد الحرام وساحاته، و3000 عربة يدوية و2000 عربة كهربائية، وعدد 6000 من دافعي العربات.