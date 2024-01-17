رابط وطريقة تقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين قبل انتهاء التقديم

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يُغلق غدًا الخميس باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، عبر نظام نور الإلكتروني. اضافة اعلان

واستمرت عملية التقديم خلال الفترة من 31 من ديسمبر 2023 الموافق 18 من جمادي الآخر 1445 حتى 6 من رجب 1445 الموافق 18 من يناير 2023.





التقديم على النقل الخارجي للمعلمين



خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور



القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي



الاعتراض على نتائج الحركة

