الأربعاء، 05 رجب 1445 ، 17 يناير 2024

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رابط وطريقة تقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين قبل انتهاء التقديم

نظام نور
منصة نور الإلكترونية
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يُغلق غدًا الخميس باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، عبر نظام نور الإلكتروني.اضافة اعلان
واستمرت عملية التقديم خلال الفترة من 31 من ديسمبر 2023 الموافق 18 من جمادي الآخر 1445 حتى 6 من رجب 1445 الموافق 18 من يناير 2023.

التقديم على النقل الخارجي للمعلمين 

وأتاحت وزارة التعليم، لشاغلي الوظائف التعليمية الاطلاع على القواعد التنظيمية المتعلقة بإجراءات النقل الخارجي عبر موقع الوزارة (وكالة الموارد البشرية) على الرابط (من هنا).

خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور


وفيما يلي خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور الإلكتروني:
-الدخول إلى موقع نظام نور من خلال الرابط التالي من هنا.
-إدخال كافة بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة واضغط على دخول.
-اختر "طلب النقل الخارجي" من الشاشة الرئيسة.
-أدخل رغبات النقل ممثلة في الإدارات والمدارس الذي تريد النقل إليها.
- الموافقة على جميع الشروط والأحكام الخاصة. 
-اضغط على حفظ.
-يتم بعد ذلك دراسة الطلبات.
-يمكن الاستعلام في موعد ظهور النتائج من خلال منصة نور.
-بالطريقة ذاتها يمكن تقديم التظلمات لإعادة النظر في الطلب.

القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي

ووفقًا لوزارة التعليم، فإن القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي تراعي الآتي:
- مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية.
- إعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته.
- إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.

الاعتراض على نتائج الحركة 

وأتاحت وزارة التعليم، الاعتراض لشاغلي الوظائف التعليمية على عدم شمولهم بالنقل الخارجي لمدة خمسة أيام من إعلان نتائج الحركة رسميًا.
وأوضحت الوزارة في القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية لهذا العام، أن الاعتراض على نتيجة إجراءات النقل يكون من خلال تقديم طلب عن طريق نظام "فارس" الإلكتروني.
ويتم التقديم خلال خمسة أيام بعد إعلان النتيجة، وذلك وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة من قبل الوزارة.
وأشارت إلى أنه لن يقبل العدول عن النقل بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات التي تنتهي في السادس من شهر رجب.

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