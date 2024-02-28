الأربعاء، 18 شعبان 1445 ، 28 فبراير 2024

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رئيس هيئة الأركان العامة يتفقد الوحدات الأمامية المشاركة في مناورات التمرين المشترك "سيف السلام 12"

رئيس الأركان
رئيس هيئة الأركان
أ أ
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زار معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، الوحدات الأمامية المشاركة في مناورات التمرين المشترك «سيف السلام 12» بالمنطقة الشمالية.اضافة اعلان

 مناورات التمرين المشترك سيف السلام 12:


 وكان في استقبال معاليه لدى وصوله قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن خالد بن عبدالله الجهني، وقائد قوة رفحاء اللواء الركن فهد بن دهام المرخان، وقائد قوة عرعر اللواء الركن نايف بن منيف الحبيل.
 واستمع معاليه إلى إيجاز عن التمرين وأهدافه ومراحله المتمثلة في مرحلة الإعداد والتجهيز، ومرحلة إنهاء إجراءات التخطيط العملياتي، ومرحلة وصول القوات العسكرية وبدء التدريب الأكاديمي، ومرحلة تمرين مركز القيادة، ومرحلة المناورات الميدانية.
 ووقف معالي رئيس هيئة الأركان العامة على سير المناورات وجاهزية القوات العسكرية المشاركة في التمرين ممثلةً في أفرع القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة.
 والتقى معاليه المشاركين في التمرين، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع.
 وأشاد معالي رئيس هيئة الأركان العامة ببطولات منسوبي القوات المسلحة في الدفاع عن دينهم ومليكهم ووطنهم، وبالمعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتعون به في أداء الواجبات والمهام الموكلة لهم.

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