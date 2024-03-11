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رئيس مجلس الشورى: يوم العلم تعبير عن مشاعر الوحدة والتكاتف

رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ
رئيس مجلس الشورى
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 رفع معالي رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة يوم العلم.اضافة اعلان

يوم العلم

 وأكد معاليه أنَّ الوطن وهو يحتفل بهذه المناسبة التي تأتي تعبيراً عن مشاعر التضامن والتكاتف المجتمعي والوحدة الوطنية العظيمة تحت راية العلم الخفاق ، وانعكاساً لمدى التلاحم بين أفراد الشعب مع قيادته الرشيدة كون يوم العلم رمزاً وطنياً للفخر العظيم والاعتزاز بالانتماء للوطن.
 وأشار الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى أنَّ علم بلادنا المباركة يمثل تعبيراً عن التوحيد والوحدة والقوة والعدل والنماء والرخاء في هذه الأرض المباركة ، واستذكار ذلك في هذا اليوم هو اعتزاز برمز هويتنا الوطنية والقيم الراسخة التي يحملها في مضامينه وبدلالاته العظيمة .
 وسأل رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحه المولى -عز وجل - أنَّ يحفظ هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار .

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