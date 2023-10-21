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صحيفة تواصل الالكترونية

رئيس كوريا يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

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رئيس كوريا الجنوبية
أ أ
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وصل إلى الرياض مساء اليوم، فخامة الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا والوفد المرافق له، في زيارة دولة للمملكة.

مطار الملك خالد الدولياضافة اعلان

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح (الوزير المرافق)، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي بن محمد السدحان، وسفير جمهورية كوريا لدى المملكة بارك جون يونغ، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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