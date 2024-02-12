رئيس "سدايا": نجحنا في تقليص المسافات والازدحام بحج 1444 إلى 9%

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أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، عبدالله بن شرف الغامدي، على أنه قد تم تقليص المسافات وتخفيف الازدحام في موسم حج 1444 إلى 9%.

وقال في كلمة ألقاها في المنتدى العالمي للمدن الذكية بالرياض ، إنه في آخر موسم للحج وبالتعاون مع وزارة الداخلية، كان الحج أكثر تحدي لأي منشأة.





تقليص المسافات والازدحام في حج 1444 إلى 9%



انطلاق أعمال المنتدى العالمي للمدن الذكية بالرياض



وأضاف، لقد سعينا إلى تقليل الوقت المستغرق من الحجاج للتنقل بين المشاعر، وأيضًا تم تقليص المسافات والازدحام إلى 9%، وفقًا لما جاء في تقرير قناة "الإخبارية".وقال: نحن نؤمن أن دعم المدن الذكية سيكون مهمًا جدًا للحفاظ على البيئة وسيكون مجال اقتصادي بحت.وشهد اليوم الاثنين 12 من فبراير 2024، انطلاق أعمال المنتدى العالمي للمدن الذكية بالرياض، والذي تنظمه "سدايا" في يومي 12 و13 من فبراير، بالتعاون مع كلٍ من وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الداخلية.

وسيكون المنتدى تحت شعار "حياة أجود"، وسيشارك به 40 دولة سيمثلهم ما يزيد عن 80 متحدثًا.





المنتدى يضم نخبة من أفضل الخبراء في العالم



تستضيف العاصمة الرياض، اليوم وغدًا أعمال منتدى المدن الذكية العالمي والذي يضم نخبة من أفضل الخبراء باعالم، بمجال الذكاء الاصطناعي وإنشاء المدن الذكية.ويعد هذا المنتدى من الأحداث المهمة بتاريخ المملكة، حيث يسهم برسم مستقبل المدن الذكية، وبذلك يسهم في تحقيق نهضة حضرية مستدامة، كما يسهم في تحسين جودة الحياة.