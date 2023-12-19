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رئيس ديوان المظالم يكشف مفاجأة بشأن إطلاق بوابة الجهات الحكومية (فيديو)

بغفعغف
رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف
أ أ
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قال رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، إنه سيتم إطلاق "بوابة الجهات الحكومية" لإدارة الخدمات الرقمية.

جلسات ملتقى الحكومة الرقميةاضافة اعلان

وخلال كلمته في ملتقى الحكومة الرقمية، أوضح أن ديوان المظالم باعتباره قضاءً إدارياً مرتبطٌ بالجهات الحكومية.


تفعيل جميع خدماته الرقمية

وأضاف أن هذه البوابة تجعل الجهات الحكومية مديراً لهذا الحساب لتفعيل جميع خدماته الرقمية سواء التمثيل أو التفويض أو الاطلاع على الأحكام والاعتراض عليها رقميا دون أي تدخل لتسهيل عملياته.

تفعيل البوابة واستخدام الذكاء الاصطناعي

وبين أنه يتم داخل البوابة استخدام الذكاء الاصطناعي في قراءة المدد وإشعار مقدّمي الدعوة بنهاية الدعوة أو عدم القبول مع الاحتفاظ بحقه في رفع الدعوى.

مستهدفات ديوان المظالم من استخدام الذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أن مستهدفات ديوان المظالم من استخدام الذكاء الاصطناعي هو المساعدة على اتخاذ القرار في حال تباطؤ الأحكام أو تأخرها، بجانب معرفة المستفيد الخارجي لمصير القضية بشكل عام، مبينًا أن الملتقى يهدف إلى:
1 - تبادل الخبرات.
2  - بناء الشراكات.
3 - استعراض قصص نجاحها.
4 - إبراز إنجازات الجهات الحكومية.
5 - بحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة.
6 - الاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.
7 - تمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل.
8 - مناقشة التحديات والتوجهات المستقبلية للحكومة الرقمية.

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