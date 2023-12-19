رئيس ديوان المظالم يكشف مفاجأة بشأن إطلاق بوابة الجهات الحكومية (فيديو)

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قال
رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، إنه سيتم إطلاق "بوابة الجهات
الحكومية" لإدارة الخدمات الرقمية.
جلسات
ملتقى الحكومة الرقميةوخلال
كلمته في ملتقى الحكومة الرقمية، أوضح أن ديوان المظالم باعتباره قضاءً إدارياً
مرتبطٌ بالجهات الحكومية.
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تفعيل
جميع خدماته الرقميةوأضاف
أن هذه البوابة تجعل الجهات الحكومية مديراً لهذا الحساب لتفعيل جميع خدماته
الرقمية سواء التمثيل أو التفويض أو الاطلاع على الأحكام والاعتراض عليها رقميا
دون أي تدخل لتسهيل عملياته.
فيديو | رئيس ديوان المظالم: سيتم إطلاق "بوابة الجهات الحكومية" لإدارة الخدمات الرقمية #ملتقى_الحكومة_الرقمية #الإخبارية pic.twitter.com/uKGQsuy4kp— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 19, 2023
تفعيل البوابة واستخدام الذكاء الاصطناعيوبين
أنه يتم داخل البوابة استخدام الذكاء الاصطناعي في قراءة المدد وإشعار مقدّمي
الدعوة بنهاية الدعوة أو عدم القبول مع الاحتفاظ بحقه في رفع الدعوى.
مستهدفات
ديوان المظالم من استخدام الذكاء الاصطناعيوأشار
إلى أن مستهدفات ديوان المظالم من استخدام الذكاء الاصطناعي هو المساعدة على اتخاذ
القرار في حال تباطؤ الأحكام أو تأخرها، بجانب معرفة المستفيد الخارجي لمصير
القضية بشكل عام، مبينًا أن الملتقى يهدف إلى:
1 - تبادل الخبرات.
2 - بناء الشراكات.
3 - استعراض قصص نجاحها.
4 - إبراز إنجازات الجهات الحكومية.
5 - بحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة.
6 - الاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.
7 - تمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل.
8 - مناقشة التحديات والتوجهات المستقبلية للحكومة الرقمية.
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