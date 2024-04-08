رئيس جمعية آفاق لعلوم الفلك: رصد هلال شوال اليوم غير ممكن

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توقع رئيس جمعية آفاق لعلوم الفلك، د. شرف السفياني، عدم إمكانية رصد هلال شوال اليوم الاثنين.
رصد
هلال شوال اليوم غير ممكنوفي
تصريحات لـ"الإخبارية" أوضح السفياني أن القمر سيغرب بعد غروب الشمس
ورصد هلال شوال اليوم غير ممكن.
وبين أنه يصعب جدًا في مثل ظروف الطقس هذه رصد هلال شوال في الطائف، لأن القمر سيغرب بعد غروب الشمس بالتالي لن يحدث الاقتران.
فيديو | رئيس جمعية آفاق لعلوم الفلك د. شرف السفياني: القمر سيغرب بعد غروب الشمس ورصد هلال شوال اليوم غير ممكن#الإخبارية pic.twitter.com/cRiL5A4VcL— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 8, 2024
ونبه السفياني المترائين والمهتمين برصد الأهلة إلى أن قمر الليلة سيغرب بغد غروب الشمس بالتالي لا يمكن رؤية الهلال.