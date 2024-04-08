رئيس جمعية آفاق لعلوم الفلك: رصد هلال شوال اليوم غير ممكن

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توقع رئيس جمعية آفاق لعلوم الفلك، د. شرف السفياني، عدم إمكانية رصد هلال شوال اليوم الاثنين.





رصد هلال شوال اليوم غير ممكن



pic.twitter.com/cRiL5A4VcL فيديو | رئيس جمعية آفاق لعلوم الفلك د. شرف السفياني: القمر سيغرب بعد غروب الشمس ورصد هلال شوال اليوم غير ممكن #الإخبارية April 8, 2024

وفي تصريحات لـ"الإخبارية" أوضح السفياني أن القمر سيغرب بعد غروب الشمس ورصد هلال شوال اليوم غير ممكن.وبين أنه يصعب جدًا في مثل ظروف الطقس هذه رصد هلال شوال في الطائف، لأن القمر سيغرب بعد غروب الشمس بالتالي لن يحدث الاقتران.ونبه السفياني المترائين والمهتمين برصد الأهلة إلى أن قمر الليلة سيغرب بغد غروب الشمس بالتالي لا يمكن رؤية الهلال.





دعوة المحكمة العليا



وكانت المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 8 / 4 / 2024م.