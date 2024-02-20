رئيس "الإذاعة والتلفزيون": الرياض أصبحت مركزًا محوريًا لصناعة الإعلام في المنطقة

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قال
رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، محمد الحارثي، إن الإعلام جزء من حراك السعودية نحو
التطور.
الرياض
مركز محوري لصناعة الإعلام بالمنطقةوفي كلمة
له خلال افتتاح المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثالثة في الرياض، أكد أن الرياض
أصبحت مركزًا محوريًا لصناعة الإعلام في المنطقة.
وأضاف أنه تم تخصيص جلسات حول مواءمة التقنية وتطويرها لمجال الإعلام، وسنطرح حزمة من المبادرات والشراكات في المنتدى السعودي للإعلام".فيديو | رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: الرياض أصبحت مركزا محوريا لصناعة الإعلام في المنطقة#المنتدى_السعودي_للإعلام#الإخبارية pic.twitter.com/Bk3KG3zWC5— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2024
انطلاق
أعمال المنتدى السعودي للإعلاموتحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، انطلقت اليوم الثلاثاء، برعاية وزير
الإعلام سلمان الدوسري, أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024 في نسخته
الثالثة، الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون.
بث مباشر | انطلاق #المنتدى_السعودي_للإعلام 2024 بنسخته الـ 3 في الرياض#الإخبارية https://t.co/ofHU3RH4mz— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2024
ويأتي ذلك بالتعاون مع هيئة الصحفيين، على مدى ثلاثة أيام في الرياض، وبمشاركة ما يزيد على 2000 من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين محليًا ودوليًا، و80 جهة إعلامية.