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رئيس "الإذاعة والتلفزيون": الرياض أصبحت مركزًا محوريًا لصناعة الإعلام في المنطقة

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رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي
أ أ
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قال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، محمد الحارثي، إن الإعلام جزء من حراك السعودية نحو التطور.

الرياض مركز محوري لصناعة الإعلام بالمنطقةاضافة اعلان

وفي كلمة له خلال افتتاح المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثالثة في الرياض، أكد أن الرياض أصبحت مركزًا محوريًا لصناعة الإعلام في المنطقة.
وأضاف أنه تم تخصيص جلسات حول مواءمة التقنية وتطويرها لمجال الإعلام، وسنطرح حزمة من المبادرات والشراكات في المنتدى السعودي للإعلام".

انطلاق أعمال المنتدى السعودي للإعلام

وتحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، انطلقت اليوم الثلاثاء، برعاية وزير الإعلام سلمان الدوسري, أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024 في نسخته الثالثة، الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون.

ويأتي ذلك بالتعاون مع هيئة الصحفيين، على مدى ثلاثة أيام في الرياض، وبمشاركة ما يزيد على 2000 من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين محليًا ودوليًا، و80 جهة إعلامية.

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