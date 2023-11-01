رئيس أرامكو يعلن تأسيس منظومة متكاملة للحماية من الهجمات السيبرانية

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أعلن رئيس شركة أرامكو، أمين الناصر، عن تأسيس منظومة متكاملة للحماية من
الهجمات السيبرانية، وبرنامج لتأمين سلاسل الإمداد لمقدمي الخدمات.
مشيرًا إلى أن التحول السريع قد جعل العالم أكثر عرضة للتهديدات ومخاطر الهجمات السيبرانية، فيما يواجه قطاع الطاقة تهديدًا سيبرانيًا بمختلف الطرق.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة بعنوان تأمين سلاسل الإمداد العالمية وحماية المرونة
السيبرانية بالمنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 المنعقد الآن في الرياض
تأمين سلاسل الإمداد العالمية
قال الناصر إن شركة أرامكو تلعب دورًا محوريًا في حياة ملايين الناس بإمدادات
الطاقة والمنتجات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي، مع العمل على التمكين في كل
المجالات، ومنها المواصلات والتصنيع.
دور أرامكو المحوري
وأضاف أن الأتمتة تمكننا من تنمية المهارات وتسريع الأعمال في ثوان، بعد أن كانت تتطلب ساعات، فيما جعلت الرقمنة أرامكو أكثر رشاقة، وساعدت على تقديم الطاقة بكفاءة.
تحويل كل الأشياء إلى أجهزة ذكيةوأضاف أن الهجمة السيبرانية الواحدة تؤثر على الجميع، فيما تتغير التقنيات
بشكل سريع، بينما غير إنترنت الأشياء كل الأدوات وحولها إلى أجهزة ذكية.
لافتًا إلى أن البرمجيات المستخدمة اليوم تمنح الوصول إلى البيانات وتمكننا من اتخاذ قرارات سريعة.
120 دولة مشاركة في المنتدىويشارك في المنتدى، على مدى يومي 1 و 2 نوفمبر، نخبة من صناع القرار،
والرؤساء التنفيذيين من المنظمات الدولية ذات العلاقة.
إضافة إلى مجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى الذين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية، وأبرز الشركات العالمية من أكثر من 120دولة.