ذعر بعاصمة أوروبية.. شخص يقتحم محلا ويهدد موظف بآلة حادة

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أظهر مقطع فيديو قيام رجل بتهديد موظف داخل محل تجاري بسكين وذلك بالعاصمة الأيرلندية دبلن.





الرجل يهدد الموظف

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وخلال الفيديو المتداول، يظهر الرجل وهو يدخل إلى المحل، ويهدد الموظف، فيما حاول الأخير تهدئته دون جدوى.





وأبان الفيديو الرجل يهدد الموظف بسكين، ولم يتسنى معرفة ماحدث، وإذا كان الموظف تعرض للضرر أم لا.



العاصمة الأيرلندية





وتشهد العاصمة الأيرلندية دبلن أعمال شغب واحتجاجات عنيفة على خلفية حادث طعن تعرض له خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال.



التضخم في بريطانيا



ويبدو أن التضخم فى أسعار السلع الغذائية وتداعيات أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا قد خرجت عن السيطرة على الرغم من محاولات حكومة ريشى سوناك بإيجاد حلول، إلا أن الأزمات الاقتصادية للمملكة المتحدة التي من غير المتوقع أن تنتهي قريبا كان لها اثار وتداعيات مقلقة.



وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، تستخدم المتاجر الكبرى الآن الاقفال وحتى استبدال العناصر بأوعية ‏وهمية لتقليل حالات السرقة من المتاجر، وأضاف التقرير أن بعض المتاجر الكبرى الأخرى تحد أيضًا من ‏عدد الأرفف لتقليل حوادث السرقة.‏



