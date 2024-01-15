ذروة البرد.. خبير طقس يوضح أبرز التغيرات المناخية لحالة "الشبط"

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أبرز التغيرات المناخية لحالة "الشبط" التي تبدأ اليوم الاثنين 15 من يناير ومدتها 26 يومًا. اضافة اعلان





أبرز الظواهر المناخية لـ "الشبط"



نجم الشبط الأول "النعائم" ويبدأ اليوم الاثنين



لا يزرع في النعائم وتبدأ بواكير النخيل بالطلوع



حالة جوية ممطرة متوقعة على أجزاء من المملكة



جاء ذلك على حسابه في منصة "إكس"، مشيرًا إلى أن الشبط بداية إطالة النهار وتقصير الليل ،عكس المربعانية حيث يكون الليل أطول من النهار.وقال الحصيني: إذا كانت المربعانية بداية البرد فالشبط ذروة البرد، إذا هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري مع رياح لذا تسمى عند العامة "مقرقع البيبان".وأشار إلى أن النجم الأول من الشبط هو النعائم، بدايته اليوم الاثنين 3 من رجب 1445هـ، وأيامه 13 يومًا، يزداد فيه البرد والصقيع إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري.وأضاف، "إذا طلعت النعائم ابيضت البهائم من الصقيع الدائم وقصر النهار للصائم وطال الليل للقائم.. أين المشمرون؟" كناية عن شدة البرد وقصر النهار وطول الليل.وأكد الحصيني على أنه لا يُزرع فيه شيء لشدة برودته، ويُستحسن فيه تسميد النباتات المستديمة وتقليم اليابس، وتبدأ النخيل البواكير في الطلوع.وقال: في الغالب بردها جاف فيكون وقعها على الجسم أقوى؛ لأنه معلوم أن الرطوبة تخفف من وقع البرد على الجسم كما حدث في المربعانيةوأوضح أنه يوافق بداية النجم الأول من الشبط طالع النعائم حسب النماذج العددية للطقس من هذا الأسبوع حالة جوية ممطرة متوقعة على أجزاء من المملكة والخليج.وأشار إلى أن الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم ١٤٤٥هـ والتغيير وارد لأنها توقعات.

سماء غائمة بمعظم مناطق المملكة

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.





تكوّن الضباب على 3 مناطق



في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.