ديوان المظالم يبحث توفير جميع البرامج والتقنيات الرقمية

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أستقبل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، د. خالد بن محمد اليوسف، في المقر الرئيسي بالرياض أمس الأربعاء، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أحمد بن محمد الصويان والوفد المرافق. اضافة اعلان

وقُدم خلال الاجتماع عرض عن التوجهات الإستراتيجية والأطر التنظيمية لأعمال هيئة الحكومة الرقمية.





الواقع الرقمي لأعمال الدوائر





ديوان المظالم



كما استعرض ديوان المظالم الواقع الرقمي لأعمال وتعاملات دوائره القضائية وإداراته وتوجهاته نحو الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.وذلك وفق خططه الاستراتيجية، وآليات تطويرها من خلال استراتيجيات هيئة الحكومة الرقمية وتوصياتها لتعزيز الأداء الرقمي.يسعى ديوان المظالم -في ظل ما يحظى به من دعم القيادة الرشيدة- لتوفير جميع البرامج والتقنيات الرقمية اللازمة لتطوير الأعمال ومخرجات القضاء الإداري في المملكة لجودة وكفاءة عالية وبما يحقق العدالة الناجزة.