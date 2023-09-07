ديوان المظالم يبحث توفير جميع البرامج والتقنيات الرقمية

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أستقبل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، د. خالد بن محمد
اليوسف، في المقر الرئيسي بالرياض أمس الأربعاء، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أحمد
بن محمد الصويان والوفد المرافق.
وقُدم خلال الاجتماع عرض عن التوجهات الإستراتيجية والأطر التنظيمية لأعمال هيئة الحكومة الرقمية.
كما استعرض ديوان المظالم الواقع الرقمي لأعمال وتعاملات دوائره القضائية
وإداراته وتوجهاته نحو الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
الواقع الرقمي لأعمال الدوائر
وذلك وفق خططه الاستراتيجية، وآليات تطويرها من خلال استراتيجيات هيئة الحكومة الرقمية وتوصياتها لتعزيز الأداء الرقمي.