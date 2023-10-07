السبت، 22 ربيع الأول 1445 ، 07 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

دولة عربية تأمر بتعقيم الطائرات القادمة من أوروبا.. والسبب صادم

65092-5e8af9602876b
تعقيم الطائرات
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت السلطات الجزائرية إطلاق عملية تعقيم لطائرات شركة "طاسيلي" القادمة من الدول الأوروبية، لمنع تفشي حشرة "البق" في البلاد.

اضافة اعلان

تعقيم الطائرات بهدف القضاء على الحشرات

وأوضحت شركة "طاسيلي" للطيران، أنها قررت باستخدام مواد تستعمل في تعقيم الطائرات بهدف القضاء على الحشرات مثل بعوض النمر.

عملية التعقيم تشمل الفيروسات والحشرات

وأضافت حسب "سبوتنيك"، أن عملية التعقيم لا تخص فقط البق لكن تشمل الفيروسات والحشرات.
وأصدرت الوزارة الجزائرية مذكرة تتضمن جملة من الإجراءات الوقائية تقضي بتفادي انتشار أي تطور وبائي أو أي ضرر ناجم عن الحشرات الضارة، يمكن بدوره أن يشكل تهديدا على الصحة العامة.

تشديد الرقابة على الطائرات والسفن ووسائل النقل البري

وطالبت وزارة الصحة الجزائرية بالتنسيق مع مختلف السلطات المختصة بوجوب تفعيل نظام اليقظة الصحية، عبر جهات المراقبة الصحية للطائرات والسفن ووسائل النقل البري.
ومؤخرًا، عانت عُشر الأسر الفرنسية من مشكلة بق الفراش، الأمر الذي يتطلب عادة عملية لمكافحة الآفات تكلف عدة مئات من الدولارات، والتي غالبا ما تحتاج إلى تكرار.

اقرأ أيضا

F7yOaAxXUAAlASu
12:55 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

بالرياض.. "الأرصاد" يُحذر من عوالق ترابية على هذه المحافظات لـ 9 صباحًا

مواقيت الصلاة
12:13 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

السبت 22 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

ولي العهد
12:10 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء وزير الدفاع التايلندي

أهم 10
10:42 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

أهم 10.. عقوبة تشغيل العامل المنزلي دون 21 عامًا وشروط القسط الميسر من سكني

اقرأ أيضا

اعتماد 7 أحياء في الرياض بإعلان ثاني منطقة للتسجيل العقاري

الأمن يطارد تجار السموم.. مهاجمة مهربي المخدرات في هذه المناطق

لـ 8 صباحًا.. تحذير عاجل لـ"الأرصاد" من ضباب وشبورة على مكة والمدينة

"الزهراني": لا خوف من انقطاع الكهرباء عن المسجد الحرام لهذه الأسباب

تساقط أمطار غزيرة مع بردية مدركة شمال شرق مكة (فيديو)

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

انقلاب النيجر 4:08 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

الجزائر تُعلن قبول النيجر لمبادرتها بشأن الحل السياسي للأزمة

اقرأ أيضا

هاخغخغغ
5:40 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

شاهد.. غزارة الأمطار المتساقطة بحوية نمار غرب في شفا الطائف

ورد تبوك
5:38 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

تبوك تنتج 28 مليون وردة سنويًا بقيمة 32 مليون ريال

تأشيرات استقدام العمالة المنزلية
5:23 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

20 ألف ريال غرامة.. حظر تشغيل العامل المنزلي دون 21 عامًا

ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية
4:48 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

بدء تطبيق جدول الجزاءات المحدّث لمخالفات الطرق والشوارع في هذا الوقت

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
12:13 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

السبت 22 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

الكشف-عن-أعراض-حساسية-البرد-750x430
11:08 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

أشدها الحساسية.. خبير طقس يُحذر من هذه الأمراض القاتلة في أكتوبر

أهم 10
10:42 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

أهم 10.. عقوبة تشغيل العامل المنزلي دون 21 عامًا وشروط القسط الميسر من سكني

حساب المواطن
7:34 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

قبل 4 أيام من صرف الدفعة الجديدة.. تحذير جديد من حساب المواطن للبنوك

المدير الناجح
7:27 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

9 عبارات يستخدمها المديرون الأكثر مهارة في العمل

الفيضانات
7:02 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

تضم دولاً عربية.. قائمة بأكثر أماكن العالم عرضة لخطر الفيضانات القاتلة