دولة عربية تأمر بتعقيم الطائرات القادمة من أوروبا.. والسبب صادم

أ أ
أعلنت السلطات الجزائرية إطلاق عملية تعقيم لطائرات شركة "طاسيلي" القادمة من الدول الأوروبية، لمنع تفشي حشرة "البق" في البلاد.
تعقيم الطائرات بهدف القضاء على الحشراتوأوضحت شركة "طاسيلي" للطيران، أنها قررت باستخدام
مواد تستعمل في تعقيم الطائرات بهدف القضاء على الحشرات مثل بعوض النمر.
عملية التعقيم تشمل الفيروسات والحشرات
وأضافت حسب "سبوتنيك"، أن عملية التعقيم لا تخص
فقط البق لكن تشمل الفيروسات والحشرات.
وأصدرت الوزارة الجزائرية مذكرة تتضمن جملة من الإجراءات الوقائية تقضي بتفادي انتشار أي تطور وبائي أو أي ضرر ناجم عن الحشرات الضارة، يمكن بدوره أن يشكل تهديدا على الصحة العامة.
تشديد الرقابة على الطائرات والسفن ووسائل النقل البري
وطالبت وزارة الصحة الجزائرية بالتنسيق مع مختلف السلطات
المختصة بوجوب تفعيل نظام اليقظة الصحية، عبر جهات المراقبة الصحية للطائرات والسفن
ووسائل النقل البري.
ومؤخرًا، عانت عُشر الأسر الفرنسية من مشكلة بق الفراش، الأمر الذي يتطلب عادة عملية لمكافحة الآفات تكلف عدة مئات من الدولارات، والتي غالبا ما تحتاج إلى تكرار.