دولة خليجية تنصح بمنع المصافحة بالأيدي في المقابر

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أنها طالبت "البلدية" بضرورة اعتماد عدم المصافحة في المقابر، والاكتفاء بسلام النظر لتجنب انتشار الأمراض المعدية. اضافة اعلان

جاء ذلك على الصفحة الرسمية لصحيفة المجالس الكويتية في "إكس".





انتقال الأمراض عبر المصافحة بالأيدي



المصافحة بالأيدي سبب رئيسي في انتقال العدوى



ارتداء القفازات الطبية الواقية هى الحل



حذر تقرير طبي صدر من مركز أبحاث كلية الطب بجامعة "كاليفورنيا" الأمريكية من انتقال بعض الأمراض عبر المصافحة باليد.إن الأمراض التي قد تنتقل عبر المصافحة بالأيدي تعادل في خطورتها أضرار التدخين في الأماكن العامة.وحذر التقرير، الذي بحث عن بعض الأسباب الرئيسية في انتشار الأوبئة العامة، الأطباء من مصافحة المرضى لأن طبيعة عملهم تجعلهم يقابلون أكثر من مريض وقد تكون تلك وسيلة نقلهم لأي مرض.وعلى الرغم من أن المصافحة باليد تمثل ثقافة تواصلية، وقد يكون التوقف عنها محرجًا، إلا أنه وبحسب هذا التقرير فإن هذه المصافحة من الأسباب الرئيسية والسريعة جداً لانتقال العدوى بين الناس.وجاء في التقرير أن أكثر المتضررين من هذا الأمر هم العاملين في المجال الصحي بالذات كون طبيعة عملهم تحتم عليهم مقابلة أشخاص مصابون في الأساس بأمراض غالبيتها معدية و سريعة الانتقال.ونصح التقرير هؤلاء الأشخاص بالتحديد إلى ضرورة تجنب هذه الطريقة في التحية بالذات ومحاولة تعقيم أيديهم بشكل دوري ومتكرر يومياً والحرص على ارتداء القفازات الطبية الواقية خلال عملهم.ونبه التقرير أيضاً إلى أن الاصابة بالعدوى ونقل الجراثيم للعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية عموماً قد لا يكون بالضرورة من خلال مصافحتهم المباشرة ولكن قد يحصل ذلك من خلال ملامسة بعض الأدوات والتجهيزات الطبية.