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دوريات الأمن بجدة تضبط 4 مقيمين وتكشف جنسيتهم.. ماذا كانوا يفعلون؟

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
أرشيفية
أ أ
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دوريات الأمن بمحافظة جدة تقبض على (4) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.اضافة اعلان

جازان

وفي وقت سابق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان؛ لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وجرى إيقافه واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الحشيش المخدر.

اتخاذ الإجراءات النظامية:


وأشارت إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

منطقة عسير:


كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (77) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وأوضحت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

طرق التواصل:


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صله بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، .

كما تم تخصيص رقم (911) في مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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