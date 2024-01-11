دوريات الأمن بجازان تضبط إثيوبيًا يروج مادة الحشيش المخدر

أ أ

قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص. اضافة اعلان





التعاون مع الأمن



إحالة المتهم إلى النيابة العامة:



إحباط تهريب 84 كجم من القات المخدر:



الأمن البيئي يضبط مواطنين مخالفين:

