دوريات الأفواج الأمنية بعسير تقبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم 160 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة سراة عبيدة> اضافة اعلان

وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.





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