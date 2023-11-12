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دوريات الأفواج الأمنية بعسير تقبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
ارشيفية
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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم 160 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة سراة عبيدة>اضافة اعلان
وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

التعاون مع الأمن

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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